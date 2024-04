Der Mandalorian von Westeros: Neue Game of Thrones-Serie besetzt Ritter und Knappen-Schützling, den ihr aus Hunger Games kennt

Gute Nachrichten aus Westeros: Das Game of Thrones-Prequel A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Night hat seine beiden Hauptdarsteller gefunden.

Während wir aktuell gespannt auf die 2. Staffel des Game of Thrones-Prequels House of the Dragon warten, erreichen uns gute Nachrichten aus Westeros. Eine weitere Serie aus dem beliebten Fantasy-Universum von George R.R. Martin hat einen gewaltigen Produktionsfortschritt gemacht, denn A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight hat nun seine beiden Hauptdarsteller gefunden.

Wie der HBO-Streamer Max offiziell verkündete, werden Peter Claffey und Dexter Sol Ansell in die Rollen von Dunk und Egg schlüpfen, deren Abenteuer George R.R. Martin in der Romanreihe Tales of Dunk and Egg in mittlerweile drei Novellen festhielt.

Fantasy-Casting: Peter Claffey und Dexter Sol Ansell in A Knight of the Seven Kingdoms

Etwa ein Jahrhundert vor den Ereignissen aus Game of Thrones sitzt das Haus Targaryen auf dem Eisernen Thron und die Erinnerungen an die letzten Drachen sind noch nicht verblasst. Inmitten dieses tumultartigen Zeitalters streift mit Ser Duncan the Tall (Claffey) und Egg (Ansell) ein ungleiches Duo durch die sieben Königslande: ein junger, naiver aber mutiger Ritter und sein winziger Knappe. Ein potentielles Beispiel also für die sogenannte Badass and Child-Trope, wie man sie aus Lone Wolf & Cub, The Mandalorian oder The Last of Us kennt.

Peter Claffey war zuletzt in den Serien Bad Sisters und Wrecked - Voll abgestürzt! zu sehen und war früher als professioneller Rugby-Spieler aktiv. Dexter Sol Ansell ist im vergangenen Jahr in die Rolle des jungen Coriolanus Snow geschlüpft und war in Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds & Snakes vertreten. Sein Schauspieldebüt gab der junge Brite im Alter von vier Jahren in der Serie Emmerdale Farm.

Wann kommt das Game of Thrones-Prequel A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Night?

George R.R. Martin fungiert bei A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Night gemeinsam mit Ira Parker als Drehbuchautor und Executive Producer. Die 1. Staffel soll die erste Novelle aus Martins Romanreihe mit dem Titel The Hedge Night adaptieren.

Wann die Serie auf Max starten wird, ist bisher nicht bekannt. Game of Thrones-Nachschub erwartet euch aber schon bald mit der 2. Staffel von House of the Dragon. Diese startet in der Nacht vom 16. auf den 17. Juni 2024 bei Sky Deutschland.