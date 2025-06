Game of Thrones-Szenen verfolgen Sophie Turner bis heute: So hart war der Dreh mit 15

Über sechs Jahre ist es her, dass das Fantasy-Epos Game of Thrones endete. Hauptdarstellerin Sophie Turner deutete aber an, dass sie die Dreharbeiten wohl noch ein Leben lang verfolgen werden.

Die Fantasy-Serie Game of Thrones zählt zu den absoluten Favoriten der Moviepilot-Community. Mit einem Rating von 9.1 goutieren über 20.000 von euch die Show. Auch über ihr kontroverses Finale 2019 hinaus lebt das Franchise weiter und begeistert mit Spin-offs wie House of the Dragon weiterhin Millionen von Fans. Einige der Darsteller:innen waren zum Zeitpunkt der Dreharbeiten noch Kinder und Teenager. So auch Sophie Turner, die die älteste Tochter aus dem Haus Stark verkörperte. Sansa haben wir in der Serie durch zahlreiche Höhen und Tiefen begleitet. Dabei durchlitt sie viele Herausforderungen, wie unter anderem die Ehe mit dem Sadisten Ramsay Bolton (Iwan Rheon). Aber auch für Turner selbst war das alles kein Spaziergang. Sophie Turner spielte in einer der heftigsten Game of Thrones-Szenen mit Für Sophie Turner gab es einige belastende Momente zu spielen. Dabei wich die Serie mit Sansas Geschichte teilweise von der Game of Thrones-Buchvorlage ab: So auch für eine der heftigsten Szenen, die nicht nur die Fans, sondern auch die Schauspieler:innen bis heute beschäftigt. In der 5. Staffel wird Sansa in ihrer Hochzeitsnacht vor den Augen ihres besten Freundes brutal vergewaltigt. Schauspieler Iwan Rheon bezeichnete diesen Game of Thrones-Drehtag als schlimmsten Tag seiner Karriere – und auch Sophie Turner äußerte sich kürzlich zu den Spuren, die sie im jungen Alter von den heftigen Dreharbeiten davon trug. "Symptome von Trauma": So verarbeitet Sophie Turner die Dreharbeiten bis heute Während der Dreharbeiten mit Ramsay war Sophie Turner 19, doch bereits als 15-Jährige wurde ihr Charakter von ihrem damaligen Ehemann Joffrey (Jack Gleeson) misshandelt und öffentlich gedemütigt. Wie die Teen Vogue berichtete, blickt Sophie Turner 2022 als Erwachsene mit gemischten Gefühlen auf die belastenden Szenen zurück. Ich bin mir sicher, dass ich im Laufe der Zeit einige Symptome von Trauma zeigen werde. Ich glaube nicht, dass ich in diesem Alter viel von dem, was in der Szene passiert ist, verstehen konnte. Bereits zur Ausstrahlung sorgte die kontroverse Vergewaltigungsszene für Empörungen unter den Fans, wie ein Buzzfeed -Artikel belegt. Turner selbst legte sich damals eine Bewältigungsstrategie zurecht, um die Dreharbeiten zu verarbeiten: Zwischen den Takes begann sie zu singen und zu tanzen und hatte möglichst viel Spaß mit ihren Kolleg:innen. Der Artikel beschreibt ebenfalls, wie Sophie Turner mit dem Druck der Öffentlichkeit zu kämpfen hatte. Sie entwickelte eine Essstörung und hatte Probleme mit der ungewohnten Aufmerksamkeit auf Social Media. Sie ist nicht der einzige Kinderstar, der mit gemischten Gefühlen auf die frühe Karriere zurückblickt – doch für Sophie Turner ging es seitdem stetig weiter bergauf. Mittlerweile ist die Schauspielerin längst nicht mehr nur als Sansa Stark bekannt. Zuletzt erlebten wir sie in Produktionen wie X-Men oder der Crime-Serie The Staircase.