Ganz besonderer Marvel-Meilenstein: Moon Knight schreibt mit nur einer Szene Geschichte

Die 1. Staffel von Moon Knight endet mit einem actiongeladenen Finale – und der Geburt einer neuen Superheldin. Das Marvel Cinematic Universe erreicht damit einen weiteren Meilenstein.

Achtung, es folgen Spoiler!

In den sechs Folgen der 1. Staffel von Moon Knight ist einiges passiert: Wir haben gleich mehrere Versionen des Protagonisten kennengelernt, diverse Gottheiten haben sich ihren Weg ins Marvel Cinematic Universe gebahnt und Oscar Isaac durfte beherzt zwischen britischen und amerikanischen Akzent hin- und herwechseln.

Die größte Überraschung erfolgte im Finale, als sich die von May Calamawy gespielte Layla El-Faouly als erste ägyptische Superheldin offenbarte. Um den Bösewicht Arthur Harrow zu Fall zu bringen, geht Layla ein Bündnis mit der Gottheit Taweret und verwandelt sich als deren Avatar in die aus den Comics bekannte Figur Scarlet Scarab.

Moon Knight-Finale: May Calamawys Layla El-Faouly verwandelt sich in Scarlet Scarab

Scarlet Scarab tauchte 1977 zum ersten Mal in einer Ausgabe von Invaders auf und wurde von Roy Thomas, Frank Robbins und Frank Springer geschaffen. Ursprünglich handelt es sich hierbei um die Superheldenidentität von Professor Abdul Faoul. Im MCU wurde der Handlungsstrang nun mit Laylas Geschichte verschmolzen.



Hier könnt ihr einen Clip mit May Calamawy aus Moon Knight schauen:

Moon Knight - S01 Clip Ruf den Anzug (Deutsch) HD

Am Ende von Folge 6 wird Layla von einem kleinen Mädchen in den Straßen von Kairo gefragt, ob sie eine ägyptische Superheldin ist. Layla dreht sich um und sagt: "Das bin ich." Seit der Veröffentlichung des Moon Knight-Finales teilen die Fans ihre Liebe für Layla El-Faouly, Scarlet Scarab und May Calamawy im Internet.

Die Ankunft der ersten ägyptischen Superheldin im MCU sorgt für Begeisterung ...



... und Freudentränen.

Jetzt schon wird sie als Ikone und Legende gefeiert.

Layla gehört zu den besten Neuzugängen im MCU.

Kein Wunder, dass die Fans jetzt schon auf ein Spin-off mit May Calamawy hoffen.

Layla ist der neuste Star im MCU.

Sogar das Ägyptische Museum in München lässt sich zu einem Tweet hinreißen.

Mohamed Diab, der Lead-Regisseur und Produzent von Moon Knight, teilt derweil seine persönliche Geschichte auf Twitter, warum er sich so sehr für den Auftritt der ersten ägyptischen Superheldin eingesetzt hat.

Seit meine Tochter vier Jahre alt war, wollte sie ihre Haare glätten. Sie hat in den Medien nie jemanden gesehen, der so aussah wie sie. Heute ändert sich das mit LAYLA, der ersten ägyptischen Superheldin. Ich bin Stolz, ein Teil davon zu sein!

Mit Moon Knight macht das MCU einen weiteren wichtigen Schritt in puncto Repräsentation. Vor dem Start der Serie haben wir mit May Calamawy im Interview gesprochen. Von der Scarlet Scarab-Enthüllung konnte sie uns damals zwar noch nichts erzählen. Dafür ging es u.a. um die Darstellung von Ägypten im MCU.

Ich finde es ziemlich cool, dass die Serie das Ägypten der Gegenwart erforscht und gleichzeitig mehr über die Mythologie vermittelt. Ich habe das Gefühl, dass viele bei Ägypten nur an die Pyramiden denken, aber es gibt deutlich mehr zu entdecken. Auch für mich war einiges neu. Obwohl ich von dort komme, habe ich mich vor Moon Knight noch nie tiefergehend mit der Mythologie auseinandergesetzt.

Ab sofort könnt ihr alle sechs Folgen von Moon Knight auf Disney+ * streamen und euch selbst ein Bild von der neusten MCU-Erweiterung machen.

Marvel-Podcast: Wie gut ist die Moon Knight auf Disney+?

Das Marvel Cinematic Universe stellt einen neuen (Anti-)Helden vor. Wir diskutieren im Moviepilot-Podcast Streamgestöber über die ersten Folgen von Moon Knight.

Im Podcast widmen wir uns der Frage: Macht Moon Knight wirklich alles anders als die anderen MCU-Serien auf Disney+? Oder lohnt sich die düstere Charakterstudie mit Oscar Isaac nur für eingefleischte Marvel-Fans?



