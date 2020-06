Gealterter Batman: Fan-Bild zeigt Michael Keatons Rückkehr als Bruce Wayne

Für mehrere DC-Filme soll Michael Keaton als Batman zurückkehren. Ein neues Fan-Bild zeigt, wie er als älterer Bruce Wayne aussehen könnte.

Der kommende The Flash-Solofilm entwickelt sich so langsam zum spannendsten DC-Projekt der Zukunft. Für Furore sorgte zuletzt die Meldung, dass sich der damalige Batman-Star Michael Keaton in Verhandlungen über eine DC-Rückkehr seiner Figur aus Batman und Batmans Rückkehr befinden soll.

Offenbar wird Keaton, falls seine Batman-Rückkehr tatsächlich stattfinden sollte, in mehreren DC-Filmen als eine Art gealterter Mentor ähnlich wie Nick Fury im Marvel Cinematic Universe auftreten. Ein stylishes neues Fan-Bild (via Comic Book ) zeigt jetzt, wie der Schauspieler als älterer Bruce Wayne aussehen könnte.

Schaut euch Michael Keaton auf Fan-Bild als älteren Bruce Wayne an

Das neue, inoffizielle Fan-Bild zu Batman stammt von BossLogic, der regelmäßig solche Kreationen veröffentlicht und mittlerweile zu den bekanntesten Schöpfern dieser Fan-Bilder zählt. Für sein neues Bild hat er sich die Zeichentrickserie Batman of the Future (Batman Beyond im Original) vorgenommen und Michael Keaton als gealterten Bruce Wayne entworfen:

In Batman of the Future ist Bruce Wayne zu alt für das Superhelden-Kostüm geworden und betreut stattdessen als Mentor den jüngeren Batman-Nachfolger Terry McGinnis. Die Ausgangslage und das höhere Alter von Bruce Wayne würden ideal zu den Infos passen, die bislang zur angeblich geplanten Rückkehr von Michael Keatons Bruce Wayne aka Batman bekannt sind.

© Warner Der ältere Bruce Wayne in Batman of the Future

Michael Keatons Beteiligung als Batman im The Flash-Film würde im aktuellen DC-Filmuniversum das Konzept von Multiversen einführen. Die Verbindung von Tim Burtons älterem Batman-Universum mit dem neuen DC Extended Universe wäre dabei erst der Anfang zahlreicher kreativer Möglichkeiten, mit dem sich DC weiter von Marvels erfolgreichem, vernetzten Cinematic Universe-Prinzip abheben könnte.

Der deutsche Kinostart von The Flash ist momentan auf den 30. Juni 2022 festgesetzt.

