Gegen The Walking Dead-Müdigkeit: Kingdom ist die perfekte Netflix-Alternative

Die Netflix-Horrorserie Kingdom vereint das beste aus The Walking Dead und Game of Thrones zu einem wahnsinnigen Mix aus epischen Schlachten und wilden Zombie-Horden. Im Podcast-Check schauen wir, ob Kingdom unseren Horror-Hunger stillen kann.

Der Hype um das Zombiegenre scheint lange vorbei und auch Vorreiter The Walking Dead hat kaum noch etwas Neues dem Zombiemythos hinzuzufügen. Doch dann kommt Netflix mit Kingdom um die Ecke. Diese Serie verschmilzt Historiendrama mit brachialer Zombie-Action und bringt endlich frischen Wind in das (un)tote Genre.

Was Kingdom so gut macht, haben wir euch in einem kurzen Podcast-Check zusammengefasst.

Jetzt reinhören: Wie gut ist die Zombieserie Kingdom auf Netflix?

Unsere langen Streamgestöber-Folgen erscheinen wöchentlich immer mittwochs um 5.00 Uhr. Damit ihr nicht mehr so lange auf neue Streaming-Tipps warten müsst, gibt es ab sofort noch mehr Podcasts, und zwar kürzere Checks zu neuen Serien, geliebten Serien und wichtigen Streaming-News. Den Anfang machte bereits Matthias, der für euch The Mandalorian auf Disney+ getestet hat.

Wir freuen uns über euer Abo von Streamgestöber bei Spotify , Apple , Deezer und der Podcast-App eures Vertrauens!

und der Podcast-App eures Vertrauens! Ihr hört uns gern zu? Dann hinterlasst uns einen Kommentar und eine Bewertung bei iTunes bzw. Apple Podcasts .

The Walking Dead-Alternative: Kingdom bereichert den Zombiemythos

"Die Seuche ist ausgebrochen!". Diese Worte hallen in der jüngst erschienenen 2. Staffel von Netflix' Kingdom über einen leergefegten Palastplatz, ehe die hungrigen Untoten wie Wahnsinnige über ihre Beute herfallen als würde jemand Gratis-Klopapier verteilen. Auch wenn die Horrorserie über eine unaufhaltsame Seuche in Korea in aktuellen Zeiten nicht gerade einen Wohlfühl-Binge verspricht, solltet ihr das kurzweilige Action-Epos nicht verpassen.

© Netflix Kingdom

Kingdom bringt nämlich frischen Wind ins Genre der Horrorserien und präsentiert uns eine faszinierende Neuinterpretation des Zombiemythos. Gespickt wird das ganze mit einer Prise politischer Intrigen à la Game of Thrones, schockierenden Charaktertoden und vielen wahnsinnigen Twists.

Die Kingdom-Zombies lassen The Walking Dead-Beißer alt aussehen

Lasst euch von der zu Beginn vorherrschenden Gemütlichkeit nicht abschrecken, denn sobald die Zombies auftauchen, geht es blutig und brutal zur Sache. Und diese Marathon-Zombies sind wild, schnell und ein krasser Gegenentwurf zu den im Schneckentempo schlurfenden Beißern aus The Walking Dead.

Zum Weiterlesen: Kingdom auf Netflix lässt The Walking Dead alt aussehen

Wenn euch in The Walking Dead zu wenig passiert und euch das Charakterdrama zu langweilig ist, solltet ihr unbedingt die Kingdom auf eure Merkliste setzten. Von Kingdom gibt es aktuell auf Netflix 2 Staffeln mit je 6 Episoden zu streamen.

Die Podcast-Stimmen: Andrea Wöger (@andreawoeger ) und Max Wieseler (@wieselmax )



Weitere Streamgestöber-Folgen zu Horror-Filmen und -Serien

Schickt uns euren Kommentar, was ihr gerade streamt!

Bei Streamgestöber seid ihr dazu angehalten, mitzumachen. Schickt uns eine Sprachnachricht oder einen schriftlichen Kommentar an podcast[at]moviepilot.de, was ihr gerade bevorzugt streamt zuhause. Mit etwas Glück landet ihr im nächsten Podcast.

Habt ihr schon bei Kingdom auf Netflix reingeschaut?