The Mandalorian bei Disney+: Wie gut ist die Star Wars-Serie wirklich?

The Mandalorian ist die allererste Star Wars-Realserie - und das ist etwas Besonderes. Im Podcast geben wir euch einen Einblick in den neusten Ableger von George Lucas' Sternenkrieg.

Nachdem die Abenteuer des von Pedro Pascal verkörperten Mandalorianers bereits letztes Jahr in den USA veröffentlicht wurden, gibt es The Mandalorian seit dem Deutschlandstart von Disney+ auch hierzulande zu sehen. Einen ersten Eindruck von der Serie haben wir für euch in einem kurzen Podcast zusammengefasst.



Jetzt reinhören: Wie gut ist The Mandalorian wirklich?



Wir bieten euch ab sofort zusätzlich zu unseren langen Streamgestöber-Folgen noch mehr Podcasts. Deshalb veröffentlichen wir jetzt auch kürzere Checks zu neuen Serien, geliebten Serien und wichtigen Streaming-News. Den Anfang macht The Mandalorian. Andrea fragt Matthias aus, ob und für wen sich die Disney+-Serie lohnt.

Wir freuen uns über euer Abo von Streamgestöber bei Spotify , Apple , Deezer und der Podcast-App eures Vertrauens!

und der Podcast-App eures Vertrauens! Ihr hört uns gern zu? Dann hinterlasst uns einen Kommentar und eine Bewertung bei iTunes bzw. Apple Podcasts .

Star Wars-Serien hat es schon viele gegeben, angefangen bei The Clone Wars und Star Wars Rebels bis hin zu Die Ewoks und Freunde im All aus den 1980er Jahren. Allerdings handelte es sich stets nur um animierte Abstecher in die weit, weit entfernte Galaxis. Mit The Mandalorian steht nun endlich die allererste Realserie vor der Tür.



Star Wars bei Disney+ : Über den Link könnt ihr ein Abo abschließen und damit Moviepilot unterstützen. Auf den Preis hat das keine Auswirkung. Zudem erhaltet ihr bei uns einen Überblick über das komplette Programm, ihr könnt nach allen Filmen bei Disney+ sowie allen Serien bei Disney+ filtern.

Kreiert wurde diese von Jon Favreau, der zuletzt die Disney-Remakes von Das Dschungelbuch und Der König der Löwen in die Kinos gebracht hat. Zur Umsetzung der 1. Staffel hat er sich gleich einige spannende Namen für die Regie ausgesucht. Die erste Folge wurde etwa von The Clone Wars-Veteran Dave Filoni inszeniert.

Zum Weiterlesen: Alle wichtigen Infos zu The Mandalorian

Die Podcast-Stimmen: Andrea Wöger (@andreawoeger ) und Matthias Hopf (@Beeeblebrox ).

Podcast zu Disney+: Lohnt sich der Streaming-Dienst?

Abseits von The Mandalorian haben wir auch schon einen ausführlichen Podcast über Disney+ aufgenommen. Wie viel kostet das Abo? Kann ich meinen Account teilen? Welche Filme und Serien lohnen sich neben den Star Wars- und Marvel-Inseln und was gucken wir selbst als erstes? Andrea, Jenny und Hendrik beantworten alle eure Fragen.

Weitere Streamgestöber-Folgen zu Sci-Fi- und Fantasy-Serien

Schickt uns euren Kommentar, was ihr gerade streamt!

Bei Streamgestöber seid ihr dazu angehalten, mitzumachen. Schickt uns eine Sprachnachricht oder einen schriftlichen Kommentar an podcast[at]moviepilot.de, was ihr gerade bevorzugt streamt zuhause. Mit etwas Glück landet ihr im nächsten Podcast.

Konnten die ersten Folgen von The Mandalorian eure Erwartungen erfüllen?