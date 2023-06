Geheimer neuer Spider-Man-Film ist schon komplett fertig – und soll mit Horror überraschen

Nach dem Kinostart des Animations-Krachers Spider-Man: Across the Spider-Verse wurde überraschend ein neuer Kurzfilm rund um Miles Morales enthüllt. Der Ableger soll mit Horror-Elementen punkten.

Im Kino begeistert Spider-Man: Across the Spider-Verse gerade noch als knallbuntes Multiversums-Abenteuer mit viel Gefühl für seine Figuren. Wie jetzt überraschend angekündigt wurde, ist das animierte Marvel-Universum von Sony noch größer geworden. Mit Miles Morales wurde ein Kurzfilm-Ableger gedreht, der schon komplett fertig ist und mit Horror-Elementen punkten soll.

Animierter Spider-Man-Ableger mit Miles Morales ist schon fertig

Wie Sony Pictures Animation auf Twitter verkündete, gibt es nach Spider-Man: Across the Spider-Verse einen Kurzfilm mit dem Titel The Spider Within:

Der dreht sich darum, wie Miles Morales (Shameik Moore) von seinem Superhelden-Dasein belastet wird und mit dem großen Druck umgehen muss. Hier kommt es wohl zu alptraumhaften Visionen im Horror-Stil.

Im Interview mit The Wrap hat The Spider Within-Regisseur Jarelle Dampier darüber gesprochen, dass er für den Marvel-Kurzfilm von seiner eigenen Schlafparalyse und Panikattacken inspiriert wurde.

Wann erscheint der Spider-Man-Ableger The Spider Within?

Bisher gibt es leider noch keine Infos, wann und wie der animierte Spider-Man-Kurzfilm bei uns zu sehen ist.

