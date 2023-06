Das ist "der beste Spider-Man-Film aller Zeiten" laut Tom Holland – und er selbst spielt darin gar nicht mit

Tom Holland ist für viele Marvel-Fans der beste Spider-Man. Dabei gab es vor und sogar während seiner bisherigen Amtszeit auch andere Darsteller, die in der Spinnenrolle eine tolle Figur gemacht haben. Dem stimmt auch Holland zu, wie sich an seiner Wahl des besten Spider-Man-Films zeigt.



Deadline zitiert Holland aus einem Gespräch mit der Associated Press:

Mit seiner hohen Meinung des Animationsmeisterwerks aus Sonys Spider-Verse ist Holland nicht allein. Wie begeistert Kritiker:innen und Fans von dem ersten Kino-Abenteuer von Alternativ-Spidey Miles Morales (Original-Stimme: Shameik Moore) sind, zeigt sich unter anderem auf Rotten Tomatoes .

Miles Morales in Spider-Man: Across the Spider-Verse