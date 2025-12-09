Geheimes Sons of Anarchy-Prequel streamt gerade bei Netflix: Die überraschende Verbindung erklärt

Das Bikerdrama Sons of Anarchy und eine Westernserie bei Netflix könnten enger verbunden sein als gedacht. Ist The Abandons womöglich ein geheimes Prequel?

Die Bikersaga Sons of Anarchy rund um Jax Teller und seine SAMCRO-Familie begeisterte von 2008 bis 2014 zahlreiche Fans und wurde ab 2018 mit dem Spin-off Mayans MC zu einem Serienuniversum ausgebaut. Offiziell ist das von Kurt Sutter erdachte Motorradgang-Franchise beendet, doch seine kürzlich gestartete Netflix-Serie offenbart sich als mögliches Prequel.

Auf Netflix streamt seit dem 4. Dezember 2025 die Westernserie The Abandons, die uns in den Wilden Westen der 1850er Jahre katapultiert. Darin gibt es nicht nur zahlreiche Stars aus Sons of Anarchy zu entdecken, sondern auch unerwartete Verbindungen zum Bikerdrama mit Charlie Hunnam.

Westernserie auf Netflix: Erzählt The Abandons die Vorgeschichte zu Sons of Anarchy?

Die Geschichte von The Abandons spielt im Washington-Territorium des Jahres 1854 und handelt von der Fehde zwischen den zwei Familien, die von den Matriarchinnen Fiona Nolan (Lena Headey) und Constance Van Ness (Gillian Anderson) angeführt werden. Wie auch Sons of Anarchy wurde die Westernserie aus dem Hause Netflix von Serienschöpfer Kurt Sutter entwickelt. Auch wenn es darin keine Bikergangs zu sehen gibt, lassen sich zwei überraschende Verbindungen entdecken.

Die beiden Hauptfiguren Elias (Nick Robinson) und Dahlia (Diana Silvers) tragen den auffälligen Nachnamen Teller. Ob es sich bei ihnen um Vorfahren von Jax Teller handelt, der über 150 Jahre später Mitglied des Motorradclubs Sons of Anarchy Motorcycle Club Redwood Original ist, oder es sich bloß um ein Easter Egg für SAMCRO-Fans handelt, lässt die The Abandons offen.

Zur Besetzung der Westernserie zählt auch Ryan Hurst, der zuvor in Sons of Anarchy den Fanliebling Harry Winston aka Opie verkörperte. Obwohl sein The Abandons-Charakter zuerst als Miles Alderton vorgestellt wird, enthüllt sich im Verlauf der 1. Staffel schließlich sein wahrer Name: Adam Winston.

Dass in Sons of Anarchy und The Abandons gleich zwei Charaktere mit dem Nachnamen Winston auftauchen, die auch noch vom selbem Schauspieler verkörpert werden, legt die Vermutung nahe, dass Ryan Hurst womöglich einen direkten Vorfahren seiner eigenen Figur Opie zum Leben erweckt hat.

Ob The Abandons tatsächlich als Prequel zu Sons of Anarchy angedacht ist, kann leider nur Serienschöpfer Kurt Sutter selbst beantworten. Da er das Projekt jedoch kurz vor Ende der Dreharbeiten verlassen und sich somit von der Serie distanziert hat, werden Fans wohl nie eine eindeutige Antwort erhalten.

Alle sieben Folgen von The Abandons könnt ihr jetzt auf Netflix streamen.

