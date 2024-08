Dreht ein deutscher Regisseur James Bond 26? Diese 6 sollen aktuell im Rennen um 007-Neustart sein

Wer dreht den nächsten James Bond-Film? Einer der ersten großen Regie-Namen, die mit dem heiß erwarteten Neustart der Agentenreihe in Verbindung gebracht wurden, stammt aus Deutschland.

Drei Jahre sind vergangen, seitdem sich Daniel Craig mit Keine Zeit zu sterben als Hauptdarsteller von der James Bond-Reihe verabschiedete. Seitdem steht vor allem eine Frage im Raum: Wer wird als Nächstes den Geheimagenten mit der Lizenz zum Töten spielen, der seit über sechs Dekaden auf der Leinwand die Welt rettet?

Zum Casting von James Bond 26 gab es in den letzten Wochen und Monaten zahlreiche Gerüchte. Als Favorit gilt Aaron Taylor-Johnson, der demnächst als Kraven the Hunter das Marvel-Universum unsicher macht. Nicht weniger spannend als die Wahl des Hauptdarstellers, ist die Frage, wer das 007-Reboot inszeniert.

Nach Daniel Craig-Finale: Wer dreht James Bond 26?

Erhält Christopher Nolan endlich seine Chance, der James Bond-Reihe seinen Stempel aufzudrücken, nachdem er sich mit Filmen wie Inception und Tenet bereits in die Richtung der ikonischen Agentenreihe gewagt hat? Ausgehend vom aktuellen Stand sollten wir uns keine allzu großen Hoffnungen auf einen Nolan-Bond machen.

Universal Keine Zeit zu sterben

Stattdessen werden sechs andere Regie-Namen mit James Bond 26 in Verbindung gebracht, wie der Telegraph in einem ausführlichen Bericht festhält, der sich fragt, warum der Neustart der Reihe so lange auf sich warten lässt. Offenbar hat sich Eon, die Produktionsfirma hinter der Bond-Reihe, mit ersten Regisseur:innen getroffen.

Die 6 Regie-Kandidat:innen für James Bond 26:

MGM/20th Century Studios GoldenEye

Drei der sechs Namen (Berger, Michôd und Marcel) tauchten zuvor in Berichten von World of Reel und dem gut vernetzten Scooper Jeff Sneider auf. Als Favorit lässt sich am ehesten Berger ausmachen, der dank seiner verlässlichen Arbeit an Serien wie The Terror, Patrick Melrose und Your Honor ein gutes Standing in Hollywood hat.

Zudem legte er mit Im Westen nichts Neues einen beachtlichen Siegeszug hin, der mit neun Nominierungen und vier Auszeichnungen (darunter Bester internationaler Film) bei der Oscarverleihung 2023 seinen Höhepunkt fand. Neben Bond hat ihn Hollywood direkt für eine weitere Agentenreihe ins Auge gefasst: Jason Bourne.

Zum Weiterlesen: Alle wichtigen Infos zu James Bond 26 auf einen Blick

Moment, und was ist mit Denis Villeneuve, Matthew Vaughn und Danny Boyle? Obwohl diese Namen bereits zusammen mit Bond 26 gefallen, sollten wir genauso wie bei Nolan nicht damit rechnen, dass sich Eon für einen dieser markanten Blockbuster-Regisseure entscheidet. Nicht zuletzt ist Boyle schon einmal bei einem Bond ausgestiegen.

Wann startet James Bond 26 im Kino?

Der nächste James Bond-Film ist noch einige Jahre entfernt. Der Hauptdarsteller steht noch nicht fest und um den Regieposten kreisen viele Fragezeichen. Wer das Drehbuch schreibt, ist ebenfalls unklar. Ausgehend von diesem Tempo dürfte James Bond 26 frühestens Ende 2026, wenn nicht sogar erst 2027 in den Kinos eintreffen.