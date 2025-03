George R.R. Martin hat die nächste Game of Thrones-Serie schon gesehen und warnt die Fans: "Nicht, was die meisten erwarten würden"

Der neue Game of Thrones-Ableger A Knight of the Seven Kingdoms kommt auf uns zugaloppiert und soll etwas ganz Besonderes sein. Nur nicht, was man erwarten würde, meint Autor George R. R. Martin.

Mit Game of Thrones und dem Prequel House of the Dragon erzählt(e) man epische Fantasy-Geschichten über große Armeen und riesige Drachen. Das kommende Spin-off A Knight of the Seven Kingdoms spielt ebenfalls in der Welt von Westeros, soll aber ein ganz anderes Biest sein.

Das meint auch Mastermind George R.R. Martin, der Autor der Buchvorlagen, der die 1. Staffel von A Knight of the Seven Kingdoms schon komplett gesehen hat – und schlichtweg begeistert ist.

Game of Thrones-Vater George R.R. Martin ist begeistert von A Knight of the Seven Kingdoms, warnt die Fans aber

Im Gespräch mit Collider drückte Martin erneut seine Zufriedenheit mit der Serienadaption seiner Heckenritter-Novelle aus, bereitete Fantasy-Fans aber auf das bescheidenere Ausmaß von A Knight of the Seven Kingdoms vor:

Ich habe die 1. Staffel [über] Dunk und Egg gesehen und sie ist großartig. [...] Diese beiden Charaktere waren für mich etwas Besonderes und sie sind nicht das, was die meisten in einer Fantasy-Geschichte erwarten würden. [Die Serie] ist ein bisschen weicher, ein bisschen humoristischer. Ich hoffe, das Publikum ist offen für diese Art von Veränderung.

Die Serie spielt etwa 100 Jahre vor Game of Thrones und handelt vom Heckenritter Ser Duncan dem Großen (Peter Claffey), der den kleinen Jungen Ei (Dexter Sol Ansell) zu seinem Knappen macht und mit ihm durch die Sieben Königreiche streicht.



Überraschung für Game of Thrones-Fans: Eine 2. Staffel von A Knight of the Kingdoms ist bereits in Arbeit

Gleichzeitig gab GRRM ganz nebenbei zu Protokoll, dass man bereits an der 2. Staffel von A Knight of the Kingdom arbeitet. HBO hat diese allerdings noch nicht offiziell durchgewunken. Staffel 1 wurde von Ira Parker als Showrunner betreut, der auch schon an House of the Dragon mitgearbeitet hat.

Einen festen Termin hat A Knight of the Kingdoms immer noch nicht. Die Serie soll aber in der zweiten Jahreshälfte 2025 beim US-Sender HBO (und hierzulande Sky/WOW) aufschlagen. Sechs Folgen machen dann die 1. Staffel aus.

Gleichzeitig wird natürlich an der 3. Staffel von House of the Dragon gearbeitet.