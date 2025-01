George R.R. Martins Frau drohte, ihn zu verlassen, wenn er diese beiden Game of Thrones-Figuren tötet

Game of Thrones ist berüchtigt dafür, dass jede Figur sterben könnte. Nur zwei Stars konnten sich sicher sein, dass ihre Charaktere weiterlebten – dank George R.R. Martins Frau.

Mit Game of Thrones wurden die gefeierten Romane von George R.R. Martin fürs Fernsehen adaptiert und erhielten eine gewaltige Fangemeinde. Seit dem überraschenden Tod von Ned Stark (Sean Bean) in der ersten Staffel war klar, dass in dieser Geschichte niemand sicher ist. Während in anderen Serien die Hauptfiguren oft über eine sogenannte Plot-Armor verfügen, sie also durch den Plot am Leben gehalten werden, konnte in Game of Thrones quasi jede Figur sterben.

Allerdings konnte Maisie Williams (Arya Stark) während der Serie beruhigt sein, da sie und eine weitere Figur von einem ganz besonderen Fan beschützt wurden: Martins Frau Parris McBride.



Arya und Sansa Stark standen bei Game of Thrones unter Schutz

In einem Interview mit Cosmopolitan , das bereits 2015 veröffentlicht wurde, teile Maisie Williams mit, dass Martins Ehefrau ihre Figur, sowie die ihrer Serienschwester Sansa (Sophie Turner), vor dem Tod schützte. Zu diesem Zeitpunkt lief gerade die 5. Staffel und Jon Schnee (Kit Harington) wurde getötet.

Williams hatte ihre Figur Arya laut eigenen Aussagen gerne gehabt und freute sich, die Rolle zu spielen. Um sie am Leben zu erhalten, musste sie George R.R. Martin nicht persönlich überreden.

Seine Frau hat tatsächlich gesagt, dass sie ihn verlassen wird, wenn er Arya oder Sansa tötet.

Damit waren die Fronten wohl auch in Martins Privatleben geklärt. Ob er überhaupt jemals vorgehabt hätte, eine der beiden Figuren umkommen zu lassen, wissen wir nicht. Aber selbst wenn, wäre immer noch die Frage, ob eine solche kreative Entscheidung eine Scheidung wert wäre.

Natürlich ist es auch fraglich, ob der Warnung auch die wirkliche Tat gefolgt wäre. Aber schon allein, dass sie die Figuren so leidenschaftlich beschützte, dürfte Martin gezeigt haben, wie investiert seine Frau in seine Geschichte war. Und das hatte für den Autor sicher einen ganz eigenen Wert.

Wo könnt ihr Game of Thrones schauen?

Alle 8 Staffeln von Game of Thrones sowie die bisherigen 2 Staffeln der Prequel-Serie House of the Dragon könnt ihr hierzulande bei WOW im Abo streamen.