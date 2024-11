Gerard Butler kehrt in seiner ekelhaftesten Rolle zurück: Neuer Trailer für Action-Spektakel Criminal Squad 2

Gerard Butler-Fans können sich freuen: Bald kehrt der Star als Ekelpacket Big Nick in Criminal Squad 2 zurück. Der neue Trailer verspricht ein absolutes Action-Feuerwerk.

Wer Gerard Butler mag, kann sich gerade nicht beschweren. Immerhin hat er jüngst gezeigt, wie er als Wikinger-Häuptling in einem Fantasy-Remake aussieht. Und jetzt gibt es ihn mit neuen Szenen in seiner widerwärtigsten Rolle zu sehen: dank des neuen Trailers zu Criminal Squad 2.

Schaut euch hier den neuen englischen Trailer zu Criminal Squad 2 an:

Criminal Squad 2 - Trailer 2 (English) HD

Gerard Butler als widerlicher Ordnungshüter: Darum geht's in Criminal Squad 2

Bereits 2018 lernten Butler-Fans seine Figur Big Nick in Criminal Squad kennen: ein Widerling, der Verdächtige foltert und für eine gute Spur über Leichen geht. Teil 2 setzt da an, wo der Vorgänger aufgehört hat: Der Ekel-Polizist ist dem kriminellen Genie Donnie (O’Shea Jackson Jr.) auf der Spur, der als Nächstes den Überfall auf eine Diamantenbörse plant.

Wie rabiat und zerstörerisch es dabei zugeht, zeigt der neue Trailer eindrücklich. Criminal Squad hat sich über die Jahre bei vielen Action-Fans einen guten Ruf erworben: Das Duell zwischen Polizist und Verbrecher erinnert manche an das Meisterwerk Heat, die fragwürdige Moral der Hauptfiguren lässt den Film zu einer vergnüglichen, adrenalinreichen Schlammschlacht werden.

Wann kommt das Action-Sequel Criminal Squad 2 ins Kino?

Ob Teil 2 an den Erstling heranreicht, werden Fans bald schon feststellen können. Criminal Squad 2 soll am 9. Januar 2025 in deutschen Kinos erscheinen. Regie führte wie beim Vorgänger Christian Gudegast (Drehbuchautor von London Has Fallen und Extreme Rage).

Neben Butler und Jackson sind unter anderem auch Jordan Bridges (Rizzoli & Isles) und Salvatore Esposito (Gomorrha - Die Serie) vor der Kamera zu sehen.

