Gerard Butler kehrt nach 6 Jahren zu seiner erfolgreichsten Filmreihe zurück – mit einer großen Änderung

In Gerard Butlers erfolgreichster Filmreihe spielt er einen Fantasy-Vikinger. Nach 5 Jahren Pause kehrt er jetzt zurück. Der neue Teil bringt allerdings eine große Neuerung mit sich.

Gerard Butler ist zum ersten Mal selbst als Fantasy-Wikinger Stoick zu sehen

Seit dem ersten Drachenzähmen-Film von 2010 leiht Butler dem Wikinger-König Haudrauf seine Stimme. Haudrauf, der Stoische ist der Wikinger-Herrscher über sein Dorf Berk und Vater von Drachenzähmen leicht gemacht-Held Hicks (US-Stimme: Jay Baruchel). Wie Entertainment Weekly berichtet, steht Gerard Butler für den Realfilm zum ersten Mal auch in seiner Rolle vor der Kamera.

Schaut euch hier den englischen Trailer zu Drachenzähmen leicht gemacht an:

Drachenzähmen leicht gemacht - Trailer (Englisch)

Neben der Besetzung Butlers und zwei weiterer Co-Stars ist bisher nur wenig zum Inhalt der Realfilm-Fortsetzung bekannt. Sie soll ein Remake des ersten Drachenzähmen-Films werden. Berichte zu Story-Details gibt es darüber hinaus noch nicht.

Wann kommt der Drachenzähmen leicht gemacht-Realfilm nach Deutschland?

Der Drachenzähmen leicht gemacht-Realfilm soll am 13. Juni 2025 in den US-Kinos starten. Mit einer Veröffentlichung in deutschen Kinos ist daher am 12. Juni 2025 zu rechnen.

Podcast: Die 5 spannendsten Streaming-Filme im Januar bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr wisst mal wieder nicht, was ihr heute Abend bei Netflix oder Amazon streamen sollt? Wir stellen euch in der Monats-Übersicht die vielversprechendesten neuen Filme im Januar vor.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter den ausgewählten 5 Streaming-Filmen findet ihr ein starbesetztes Sci-Fi-Drama ebenso wie einen Survival-Thriller, der bei Netflix nach wahren Begebenheiten entstand.