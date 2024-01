"Ich werde nicht sterben, oder?": Saltburn-Star Barry Keoghan verrät nebenbei Details über fleischfressende Krankheit

Saltburn-Star Barry Keoghan ist spätestens seit The Banshees of Inisherin in aller Munde. Vor dem Dreh erkrankte er an einer lebensgefährlichen Krankheit und verlor beinahe einen Arm.

Saltburn-Star Barry Keoghan hätte um ein Haar einen Arm verloren

Barry Keoghan hat es geschafft. Gerade wird er für seine Performance in Saltburn gefeiert, davor erhielt er eine Oscar-Nominierung für The Banshees of Inisherin . Sein Aufstieg war offenbar hart erkämpft: Vor dem Dreh von Martin McDonaghs

Im Gespräch mit GQ enthüllte Keoghan, dass er sich kurz vor dem Dreh von The Banshees of Inisherin mit sogenannter nekrotisierender Fasziitis infizierte. Bei der durch Bakterien ausgelösten Infektionskrankheit stirbt das Gewebe des Körpers mit großer Geschwindigkeit ab. Laut Keoghan endet sie in 20 Prozent aller Fälle tödlich.

Disney Barry Keoghan in The Banshees of Inisherin

"Ich werde nicht sterben, oder?", fragte Keoghan nach eigener Angabe die Ärzt:innen, die ihm keine präzise Prognose stellen konnten. Zwischenzeitlich stand sogar die Amputation seines infizierten Arms zur Debatte.

Ganz offensichtlich konnte sich Keoghan aber erholen und begann nur wenige Tage nach seiner Genesung mit dem Dreh von The Banshees of Inisherin. "Wir waren etwa vier Tage vom Drehstart entfernt und sein Arm war völlig angeschwollen", erinnert sich Regisseur Martin McDonagh. "Aber er meinte nur: 'Das wird schon. Ich sehe euch dann am Dienstag!'"

Podcast: Die 5 spannendsten Streaming-Filme im Januar bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr wisst mal wieder nicht, was ihr heute Abend bei Netflix oder Amazon streamen sollt? Wir stellen euch in der Monats-Übersicht die vielversprechendesten neuen Filme im Januar vor.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter den ausgewählten 5 Streaming-Filmen findet ihr ein starbesetztes Sci-Fi-Drama ebenso wie einen Survival-Thriller, der bei Netflix nach wahren Begebenheiten entstand.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.