Fantasy-Konkurrenz für Game of Thrones und Disney: Die 2 ersten Stars für Drachen-Neuverfilmung stehen fest

Drachen-Fans dürfen sich noch mehr auf ein großes Fantasy-Remake im Kino freuen – das hat jetzt nämlich seine zwei vielversprechenden Hauptdarsteller:innen besetzt.

Im Februar 2023 erreichte uns die erste Nachricht vom Remake von Drachenzähmen leicht gemacht als Realfilm. Nun fackelte das Studio Universal nicht lange und hat bereits die zwei wichtigsten Stars der Fantasy-Neuverfilmung gefunden. Ob die computeranimierten Drachen ihren Game of Thrones- und House of the Dragon-Verwandten ähneln werden, müssen wir noch abwarten. Doch die beiden menschlichen Hauptrollen werden nicht von Unbekannten gespielt.

Wer spielt Hicks und Astrid? Die erste Besetzung des Fantasy-Remakes Drachenzähmen leicht gemacht steht fest

In Drachenzähmen leicht gemacht will der junge Wikinger Hicks wie sein Vater ein gefeierter Drachenjäger werden, denn in seiner Fantasy-Welt werden diese Bestien verfolgt und zur Strecke gebracht. Zumindest, bis Hicks einen verletzten Nachtschatten findet: Ohnezahn. Eine unerwartete Freundschaft entsteht zwischen Mensch und Drache und Hicks beginnt zu glauben, dass sie die furchteinflößenden Kreaturen vielleicht falsch eingeschätzt haben. Doch um die Wikinger davon zu überzeugen, braucht er die Hilfe von seiner Freundin Astrid.

Universal Drachenzähmen leicht gemacht

Die zwei Fantasy-Hauptrollen von Hicks (im Englischen: Hiccup) und von Astrid im neuen How To Train Your Dragon-Film von Regisseur Dean DeBlois (Drachenzähmen 1-3, Lilo und Stitch) wurden nun mit zwei aufsteigenden Jungstars besetzt , die in den letzten Monaten viel Aufmerksamkeit auf sich zogen:

Fantasy-Start: Wann kommt der neue Film Drachenzähmen leicht gemacht ins Kino?

Einen konkreten deutschen Kinostart hat das Remake How to Train Your Dragon noch nicht. In den USA wird jedoch eine Veröffentlichung am 14. März 2025 angepeilt und so ist es wahrscheinlich, dass wir hierzulande zu einer ähnlichen Zeit mit dem Fantasy-Blockbuster rechnen dürfen.

Universal / HBO Neue Drachenzähmen-Stars: Mason Thames (Black Phone) & Nico Parker (The Last of Us)

Nachdem Disney es schon mehr als 20 Mal mit Live-Action-Remakes animierter Klassiker vorgemacht hat (aktuell ist Arielle, die Meerjungfrau im Kino zu sehen), springen die Drachenzähmer:innen auf den Erfolgszug auf. Da die animierte Kino-Trilogie rund um Hicks mehr als 1,6 Milliarden Dollar einspielte, ist es nicht unwahrscheinlich, dass die "reale" Fantasy-Rückkehr ebenfalls ein großes Publikum in die Kinos locken wird.



Drachenzähmen leicht gemacht könnt ihr aktuell in der MagentaTV Megathek sehen oder als Stream leihen/kaufen

Podcast: Die 20 besten Serienstarts im Juni bei Netflix, Amazon und mehr

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im Juni bei Netflix, Prime Video, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind Netflix’ große Sci-Fi-Rückkehr Black Mirror nach 4 Jahren, Henry Cavills letzter Auftritt als The Witcher, Tom Holland mit gespaltener Persönlichkeit in The Crowded Room und der schreiend komische Fluch der Karibik-Ersatz Our Flag Means Death.