Gerard Butler kriegt endlich seinen eigenen Stirb langsam-Film – und der spielt im wohl ikonischsten Hochhaus der Welt

Stirb langsam lässt grüßen: Gerard Butler soll in seinem nächsten Film ein Hochhaus vor Terroristen schützen. Aber kein beliebiges Hochhaus.

Neuer Action-Kracher: Die Story von Gerard Butlers Stirb langsam-Version klingt jetzt schon absolut grandios

Gerard Butler hat sich spätestens mit Olympus Has Fallen als Action-Star etabliert. Als Genre-Größe soll er jetzt sein eigenes Stirb langsam bekommen: In Empire vor einem Terroristen. Hinter der Kamera sind zwei sehr vielversprechende Namen mit dabei.

Deadline hat bereits den Plot des Films in Erfahrung gebracht. Genre-Fans wird er ein breites Grinsen aufs Gesicht zaubern: Butler soll den ehemaligen Navy Seal Rhett spielen, der mittlerweile als New Yorker Feuerwehrmann arbeitet. Als ein vergraulter Ex-Söldner die USA mit einem Anschlag bestrafen will, muss Rhett das Empire State Building retten. Ausgerechnet seine Freundin Dani, zu der er zuletzt ein sehr angeknackstes Verhältnis pflegt, arbeitet mit ihm als New Yorker Polizistin zusammen.

Die Synopsis mit all ihren wunderbaren Genre-Klischees klingt nach Unterhaltung pur. Und wem das nicht reicht, der kann sich über die prominenten Namen hinter der Kamera freuen: Die Regie des Films soll Christian Gudegast übernehmen, der bereits für Butlers Action-Highlight Criminal Squad verantwortlich war. S. Craig Zahler, der Macher des extrem blutigen Horror-Western Bone Tomahawk, übernimmt das Drehbuch.

Schaut euch hier den Trailer zu Criminal Squad an:

Criminal Squad - Trailer (Deutsch) HD

Wann erscheint Empire mit Gerard Butler in Deutschland?

Gegenwärtig befindet sich Butler noch in Verhandlungen um die Rolle, wird sie aber mit großer Wahrscheinlichkeit annehmen. Aufgrund des frühen Stadiums der Produktion rechnen wir nicht vor 2026 mit einem Start.

