Der wirklich beste Film mit Gerard Butler ist bei Netflix: Es ist gleichzeitig sein härtester Thriller

Bei Netflix streamt einer von Gerard Butlers düstersten Filmen. Laut der Moviepilot-Community handelt es sich bei dem ungewöhnlichen Rache-Thriller um sein bestes Werk.

Gesetz der Rache ist kein 0815-Rache-Thriller mit klaren Kategorien von Gut und Böse. Gerard Butler und Jamie Foxx liefern sich in dem düsteren Film einen ständigen Kampf der Auffassung, was Recht tatsächlich bedeutet. Laut den Moviepilot:innen ist es Butlers bester Film und das hat gute Gründe.

Gesetz der Rache von Regisseur F. Gary Gray (The Italian Job) könnt ihr derzeit bei Netflix streamen.

Bei Netflix: Gesetz der Rache ist viel komplexer als andere Rache-Thriller

Darum geht's: Nachdem Clyde Sheltons (Gerard Butler) Familie bei einem Einbruch getötet wird, reichen die herkömmlichen Mittel der Justiz nicht aus, um alle Verbrecher dingfest zu machen. Die beiden Täter Ames und Darby werden zwar gefasst, jedoch kommt Darby durch einen Deal mit Nick Rice (Jamie Foxx) nach drei Jahren wieder frei. Hier kommt der Film erst so richtig ins Rollen: Shelton will sich selbst um die Vollstreckung der Todesstrafe an Darby und Rice kümmern.

Constantine/Netflix In Gesetz der Rache liefern sich Gerard Butler und Jamie Foxx ein Duell der Extraklasse

Gesetz der Rache nimmt als harter Thriller unter die Lupe, dass Recht und Gerechtigkeit häufig weit auseinandergehen. Die Justiz kann Gerechtigkeit eben nur mit den nötigen Mitteln, Expertise und einem hohen Moralverständnis auf Grundlage von fairen Gesetzen gewähren. Fehlt es an einem dieser Aspekte, wird für manche Recht schnell zu Unrecht.

Genau hier setzt die Handlung des Films an. Shelton fordert Rice immer wieder auf perfide Weise heraus, um ihm die Ungerechtigkeiten dieses Systems vor Augen zu halten.

Foxx vs. Butler: Die erstklassigen Schauspieler heben den Kontrast des Themas hervor

Genial an Gesetz der Rache ist das Zusammenspiel der beiden Hauptdarsteller. Während Gerard Butler an roher Männlichkeit kaum zu überbieten ist, pflegt Jamie Foxx eine höchst professionelle Erscheinungsform. Damit verkörpern sie eine sehr unterschiedliche Herangehensweise an das zugefügte Unrecht.

Constantine/Netflix Gerard Butler ist in Gesetz der Rache selten mit T-Shirt zu sehen

Butler tritt ungepflegt und mit verbissener Miene auf. Zerzauste Haare, Bart und viel nackter Oberkörper. Foxx spielt einen eleganten Staatsanwalt, stets im Anzug, ordentliche Frisur und fein rasierter Drei-Tage-Bart. Beide wollen sie gegen Ungerechtigkeit vorgehen mit höchst unterschiedlichen Mitteln.

Gesetz der Rache ist Gerard Butlers bester und härtester Film

Die beiden Hauptdarsteller Butler und Foxx machen Gesetz der Rache mit einer durchschnittlichen Bewertung von 7,7 auf Moviepilot zum besten Film von Gerard Butler. Berüchtigt ist er auch für die Brutalität, die vor allem Butlers Figur Shelton zu verantworten hat. Die ungeschnittene und 10 Minuten längere Fassung von Gesetz der Rache ist seit kurzem auch in Deutschland erhältlich.

Bei Netflix könnt ihr diesen spannenden Rache-Thriller derzeit streamen. Wer nicht nur eine spannende und aufreibende Geschichte sehen will, sondern auch einer Frage der Moral auf den Grund gehen möchte, ist mit dieser Abendunterhaltung wirklich gut bedient.