Gerard Butlers bester Film nach 14 Jahren in ungekürzter Fassung: Jetzt den FSK-18-Thriller auf Amazon sichern

Er gilt bei Fans als Butlers bester Film und hält jede Menge Spannung und Action bereit. 14 Jahre nach der Kinoaufführung erschien der FSK-18-Thriller endlich in 4K. Die Heimkinofassung ist im Director’s Cut ganze zehn Minuten länger.

Wenn es um die Fan-Meinungen geht, inszenierte Regisseur F. Gary Gray mit Gesetz der Rache Gerards Butlers besten Film. Der schottische Schauspieler koproduzierte den Rache-Thriller mit seiner eigenen Produktionsfirma Evil Twins. Aber nicht nur Butler glänzt, der Film ist top besetzt, unter anderem mit den beiden Oscarpreisträger:innen Jamie Foxx und Viola Davis.

14 Jahre nach dem Kino-Release erschien Gesetz der Rache endlich in der besten erhältlichen Heimkinofassung auf 4K und Blu-ray *. Den spannenden Thriller gibt es auch als normale Blu-ray * zu kaufen.

Die Director's Cut Version ist ganze zehn Minuten länger als der Kinofilm. Beim Bonusmaterial könnt ihr euch unter anderem auf Interviews, das Making-of, Audiokommentare und die Entwicklung der visuellen Effekte freuen.

Darum geht es in Gesetz der Rache

In dem FSK-18-Rache-Thriller geht es um Clyde Shelton (Gerard Butler), dessen Frau und Kind bei einem Einbruch brutal ermordet werden. Obwohl die Täter schnell gefasst werden, sieht sich Shelton mit einem ungerechten Strafsystem konfrontiert, das immer wieder durch politische Ambitionen beeinflusst wird.

Amazon Gesetz der Rache Directors Cut

Auch der Staatsanwalt Nick Rice (Jamie Foxx) geht einen Deal mit dem Schuldigen ein, um an dessen Komplizen heranzukommen. Dem trauernden Witwer und Vater bleibt nichts anderes übrig, als das Gesetz selbst in die Hand zu nehmen und so hoffentlich Frieden zu finden.

Gesetz der Rache spaltet die Meinungen

Was den Kritiker:innen nicht immer schmeckt, können Fans trotzdem lieben. Das zeigt sich auch bei Rotten Tomatoes , wo die Wertungen stark auseinander gehen. Die Kritiken bewerten Gesetz der Rache mit 26 Prozent, während das Publikum auf 75 Prozent kommt. Auch auf Moviepilot wird der Film mit einer starken 7,7 bewertet.

Die Beliebtheit des Films liegt wohl vor allem auch an dem ausgeklügelten Rachefeldzug, dem Butlers Rolle nachgeht und der jede Menge Spannung und Wendungen bereithält. Gesetz der Rache ist auf jeden Fall ein echter Klassiker seines Genres.

