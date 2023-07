Gespaltenes Ohr: Heute läuft ein Sci-Fi-Film im TV, für den Star Wars-Star Hayden Christensen durch die Hölle ging

Bei Nitro läuft am Dienstagabend der Sci-Fi-Blockbuster Jumper mit Star Wars-Star Hayden Christensen. Die Produktion war für den Schauspieler wohl die reinste Tortur, denn er verletzte sich mehrmals.

Nach seinem Star Wars-Durchbruch als junger Anakin Skywalker in den Prequels verlief die weitere Schauspiel-Karriere von Hayden Christensen überwiegend ohne größere Erfolge. Zu den bekanntesten Filmen mit ihm zählt Jumper von 2008, in dem sich Christensen in der Hauptrolle an jeden Punkt auf der Welt teleportieren kann.

Falls ihr Jumper nicht kennt oder mal wieder schauen wollt, habt ihr am Dienstagabend bei Nitro die Gelegenheit dazu. Die Produktion des Films, für den der Star seine Stunts selbst absolvieren sollte, klingt richtig schmerzhaft.

Hayden Christensen verletzte sich mehrmals bei Jumper-Dreh

In der Story des Sci-Fi-Films von Doug Liman findet David (Christensen) plötzlich heraus, dass er ein sogenannter Jumper ist: In Sekundenbruchteilen kann er sich zu jedem beliebigen Ort auf der Erde teleportieren. Als er mit seinen Fähigkeiten herumspielt, eröffnet der finstere Roland (Samuel L. Jackson) mit seinen Paladinen die Jagd auf den Jumper.



Laut LondonNet verlief der Dreh von Jumper für den Hauptdarsteller extrem schmerzvoll:

Es war eine körperliche Rolle und mein Charakter musste einige Schläge einstecken. Ich wurde ganz schön umgehauen. Ich habe eine schöne Narbe an meiner Hand bekommen, ich habe mir das Ohr gespalten, ich habe mir in dieser einen Szene wirklich den Kopf angeschlagen und meine Pupille blieb in dieser extrem erweiterten Position stecken, was wirklich beunruhigend war, weil ich nichts sehen konnte.

Jumper wurde nie zum Sci-Fi-Franchise

Mit einem Budget von 85 Millionen Dollar spielte Jumper laut Box Office Mojo weltweit knapp 225 Millionen Dollar ein, was ein solider Erfolg ist. Die Kritiken zu dem Sci-Fi-Film fielen damals jedoch ziemlich vernichtend aus. Bei Rotten Tomatoes kommt der Blockbuster bis heute nur auf einen Durchschnitt von 15 Prozent.

Nach dem Kinostart sprach Christensen damals noch darüber, dass er mit mehreren Jumper-Filmen rechnet. Aus dem Sci-Fi-Film wurde anschließend jedoch nie ein größeres Franchise. Jumper läuft am 25. Juli um 22:25 Uhr bei Nitro.

