Neuer Dune 2-Trailer beweist: Die Sci-Fi-Fortsetzung wird ein Kriegsfilm mit der größten Kino-Schlacht seit Jahren

Ende des Jahres startet endlich die heiß erwartete Dune-Fortsetzung in den Kinos. Der neue Trailer zu Teil 2 verspricht episches Schlachtengetümmel und jede Menge Sandwurm-Action.

Mit Barbie und Oppenheimer starten diese Woche zwei der größten Filme des Jahres in den Kinos. Mit vereinter Blockbuster-Power sind sie zum ultimativen Kinoevent des Sommers verschmolzen: Barbenheimer. Mit Dune: Part Two kündigt sich das nächste Blockbuster-Highlight bereits an. Wir haben den neuen Trailer für euch.

Zwei umfangreiche Trailer zur Sci-Fi-Fortsetzung haben wir schon bekommen. Nun können wir euch den ersten internationalen Trailer zeigen, der mit einer Laufzeit von 60 Sekunden zwar nicht allzu üppig ausfällt. Dafür gibt es neben vielen vertrauten Bildern ein paar neue mit Timothée Chalamet und Zendaya zu entdecken.

Dune 2: Der neue Trailer zur Sci-Fi-Fortsetzung entfesselt eine epische Schlacht um Arrakis

Dune: Part Two - International Trailer (English) HD

Im zweiten Teil der Verfilmung von Frank Herberts gleichnamiger Romanvorlage kommt es zum Krieg zwischen den unterdrückenden Mächten des Imperators und den Fremen, die auf dem umkämpften Wüstenplaneten Arrakis beheimatet sind. In Teil 1 haben wir Visionen einer riesigen Schlacht gesehen. Jetzt führt kein Weg mehr daran vorbei.

Auch wenn Ridley Scotts Napoleon-Film mit gleich sechs (!) Schlachten lockt, muss das Historienepos erst einmal an die Größenordnung von Dune: Part Two herankommen. Ausgehend vom Trailer hat Regisseur Denis Villeneuve eine der größten Filmschlachten jüngerer Vergangenheit in Szene gesetzt. Hier wird das Kino beben.

Sci-Fi-Fortsetzung: Wann startet Dune 2 im Kino?

Ein bisschen müssen wir uns noch auf Dune: Part Two gedulden. Erst am 2. November 2023 startet die Fortsetzung im Kino. Sollte der Film erfolgreich sein, dürfte der Dune-Trilogie nichts mehr im Weg stehen. Villeneuve hat mehrmals angedeutet, dass er gerne auch Teil 3 des Sci-Fi-Epos drehen würde.

