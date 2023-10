Gewaltiges Western-Epos im Herr der Ringe-Format startet nächstes Jahr: Was über Kevin Costners Mega-Projekt bekannt ist

11 Stunden Laufzeit soll Kevin Costners Riesen-Western umfassen. Inzwischen hat der Mehrteiler einen Kinostart. Erfahrt hier alles, was wir über das Projekt wissen.

Der Superstar Kevin Costner befindet sich im Herbst seiner Karriere. Seine letzten Jahre verschreibt der Open Range- und Der mit dem Wolf tanzt-Star ganz dem Western-Genre. Aus der extrem erfolgreichen Western-Serie Yellowstone scheidet er vorzeitig aus. Stattdessen arbeitet er an einem eigenen Kino-Projekt: Horizon.

Wir erklären, was hinter dem ambitionierten Western-Mehrteiler steckt: Erfahrt den Kinostart, die Handlung, die Laufzeit und die Altersfreigabe von Horizon.

Wann startet Kevin Costners Horizon?

Als US-Starts stehen folgende Termine fest:

Horizon: Kapitel 1 kommt am 28. Juni 2024

Horizon: Kapitel 2 kommt am 16. August 2024

Deutsche Starts sind noch nicht bekannt, dürften aber bald folgen. Die hiesigen Termine liegen wahrscheinlich recht nah an den US-Starts, da Horizon explizit als Sommer-Event konzipiert wurde.

Worum geht es in Kevin Costners Horizon?

Die Handlung von Horizon ist nur rudimentär bekannt. Das Epos folgt Siedlern im alten amerikanischen Westen über einen Zeitraum von 15 Jahren. Besonderer Fokus soll dabei auf den Entbehrungen der weiblichen Mitglieder der Gemeinschaft liegen.

Gibt es schon einen Trailer zu Horizon?

Es gibt einen kurzen Teaser, der Kevin Costner mit Gewehr auf einem Pferd in der Prärie zeigt, aber sonst nicht viel mehr. Ein langer Trailer dürfte bald folgen.

Horizon - Teaser 1 (English) HD

Stimmung verbreitet außerdem das erste Poster zu Horizon:

Warner Poster zu Horizon

Wie lang geht Kevin Costners Horizon?

Die Laufzeit von Horizon war legendär, lange bevor die Filme in den Kinos erscheinen. Von einem 11-Stunde-Epos war die Rede. Über vier Teile sollten sich die Handlung und Laufzeit erstrecken, hieß es. Mit der Veröffentlichung des Teasers und des Posters schrumpfte das Projekt auf nur noch zwei Teile zusammen, wobei nicht ganz klar ist, ob 2025 zwei weitere Filme erscheinen. Das ließ Costner womöglich bewusst offen, da er den Erfolg der ersten Hälfte abwarten will.

Aber wie lang sind nun die einzelnen Filme aus der Horizon-Reihe? Bisherigen Berichten zufolge umfassen die ersten zwei Horizon-Teile jeweils gut 165 Minuten Laufzeit, schnuppern also am Herr der Ringe-Format.

Welche Altersfreigabe hat Kevin Costners Horizon?

Die Western-Filme von Kevin Costner richten sich eindeutig an ein erwachsenes Publikum. Ersten Berichten zufolge erhielt Teil in den USA ein sogenanntes R-Rating als Altersfreigabe. Das ist in etwa gleichbedeutend mit einer FSK 16 in Deutschland. Als Begründung wurden "Gewalt, etwas Nacktheit und Sexualität" angegeben.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.