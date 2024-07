Gigantischer als Reacher: Thriller-Universum mit 32 Teilen startet noch dieses Jahr bei Amazon Prime

Reacher-Fans sitzen derzeit auf dem Trockenen. Aber Amazon Prime bringt mit dem gigantischen Alex Cross-Universum den perfekten Ersatz in Stellung. Das Startdatum ist mittlerweile bekannt.

Auch Reacher braucht gelegentlich eine Pause: Wann die Thriller-Serie auf Amazon Prime fortgesetzt wird, steht bisher noch nicht fest. Aber anders sieht die Lage beim vielversprechenden Ersatz Cross aus: Die Crime-Serie über einen hartgesottenen Ermittler aus der US-Hauptstadt Washington D.C. kommt noch dieses Jahr.

Amazon Prime startet mit Reacher-Ersatz Cross ein gigantisches Thriller-Universum

Die Serie dreht sich um Alex Cross (Aldis Hodge), der als Detective des Washingtoner Metropolitan Police Department brutalen Gewaltverbrechern auf der Spur ist. Einzigartig macht ihn dabei seine Fähigkeit, sich extrem tief in seine Beute hineinzuversetzen. In der Vorlage ist der Protagonist zu Beginn ein Familienvater und Witwer, der den Mord an seiner Frau aufklären will.

Schaut euch hier den neuesten Trailer zur Serie Cross an:

Alex Cross - S01 Teaser Trailer (Deutsch) HD

Wie unter anderem Deadline berichtet, soll die erste Staffel der Serie am 14. November 2024 bei Amazon Prime Video anlaufen. Mit Alex Cross hat der Streaming-Dienst ein Thriller-Universum mit schier endlosem Nachschub an Land gezogen: Krimiautor James Patterson hat mittlerweile 32 Romane und zwei Novellen verfasst. Ganz zu schweigen von den drei Büchern über Alex' Sohn Ali.

Die Buchvorlagen wurden bereits mit Filmen wie Im Netz der Spinne und ...denn zum Küssen sind sie da adaptiert. Der erste Trailer zur Serienversion verspricht eine packende Thrillerjagd. Wer nur schnellstens Reacher sehen will, bekommt auch gute Nachrichten.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt

