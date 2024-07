Reacher Staffel 3 bekommt bestes Update von Alan Ritchson, der sich schon für seine nächste Action-Rolle bereit macht

Alan Ritchson hat sich mit einer sehr guten Nachricht vom Reacher Staffel 3-Set gemeldet. Fans des Stars dürfen sich gleich weiter freuen, denn er dreht direkt den nächsten Action-Film.

Fans des Amazon-Hits Reacher müssen sich noch länger gedulden, bis neue Folgen der Action-Serie zu dem Streaming-Dienst kommen. Jetzt ist der größte Schritt aber schon mal getan, denn Alan Ritchson hat das Ende der Dreharbeiten verkündet. Zeit für Urlaub bleibt dem Star aber nicht, denn in einem kurzen Video schlüpft er direkt in die nächste Action-Rolle für einen neuen Film. Optisch wird der Part ein radikaler Gegensatz zu Reacher.

Nach Reacher-Dreh bereitet sich Alan Ritchson direkt auf neuen Action-Film vor

Laut Cinema Blend hat der Star auf Instagram einen kurzen Clip geteilt. Darin enthüllt Ritchson nicht nur den Abschluss der Reacher Staffel 3-Dreharbeiten, sondern die Verwandlung für seine kommende Filmrolle.

In dem Streifen mit dem Titel Motor City, der wohl in den 80er Jahren angesiedelt ist, spielt der Darsteller einen Ex-Häftling, der die Schuldigen ausfindig machen will, die ihm das Verbrechen angehängt haben. Dabei wird sich Ritchson optisch stark verändert präsentieren. Das Resultat seht ihr hier:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mit blonder Langhaar-Perücke, schmutzigen Zähnen und neuen Tattoos verkörpert der Reacher-Star wohl einen etwas heruntergekommenen Kriminellen im Rocker-Look. Neben Alan Ritchson sollen in Motor City unter anderem noch Shailene Woodley, Pablo Schreiber und Ben Foster zu sehen sein. Einen Starttermin hat der Film noch nicht.

Wann startet Reacher Staffel 3 bei Amazon Prime?

Bisher steht nur fest, dass die neuen Folgen der Action-Serie frühestens 2025 starten sollen. Da der Dreh jetzt schon abgeschlossen ist, dürfte es aber nicht bis Mitte oder Ende des kommenden Jahres dauern, bis Reacher-Fans Nachschub bekommen. In Staffel 3 bekommt es die Hauptfigur dann mit einem wahren Muskel-Titan zu tun.

