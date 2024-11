Gladiator 2 steht eine Woche vor Start unter Beschuss, aber Ridley Scott schmettert Kritik ab: "Ihr habt komplett Unrecht"

Gladiator 2 ist nicht historisch korrekt? Dass Filmemacher Ridley Scott kein Blatt vor den Mund nimmt, bewies er nun erneut, indem er sich gegen die Kritik wehrte.

Gladiator II kommt in einer Woche ins Kino. Trotz positiver erster Reaktionen auf die Fortsetzung zu Ridley Scotts oscarprämiertem Sandalen-Epos musste das heiß erwartete Sequel sich im Vorfeld schon Vorwürfe historischer Inkorrektheit anhören – die der Regisseur jetzt von sich wies.



Gladiator 2-Regisseur Ridley Scott beharrt auf Realitätsgehalt seiner Haie im Kolosseum

Gladiator 2 zeigt den Weg des mittlerweile erwachsen gewordenen Lucius (Paul Mescal), der als Junge in der Arena gerettet wurde und nun in Maximus' Fußstapfen tritt: Er wird selbst zum Gladiator und legt sich dabei mit einem General, zwei Kaisern und ganz Rom an. Aber vielleicht auch mit ein paar Altertumswissenschaftler:innen.

Vor einer Woche meldete sich seine renommierte Historikerin zu Wort, die Gladiator schon vor dem Kinostart als "kompletten Hollywood-Mist" verdammte. Ihre Anprangerung historischer Fehler im Film betrafen dabei ein zweihörniges (statt einhörniges) Nashorn, einen römischen Zeitungsleser (lange vor der Erfindung der Druckerpresse) sowie die für Aufsehen sorgenden Haie im gefluteten Kolosseum.



Ridley Scott schießt Gladiator 2-Kritik in den Wind

Zumindest auf den letzten Punkt der Meeresraubtiere in seiner Arena hat Ridley Scott jetzt in einem Interview mit Collider reagiert. Nachdem er schon die Kritik am Nicht-Wiedersehen mit Maximus öffentlich abschmetterte, wurde der Gladiator 2-Regisseur konkret auf das unglaubwürdige Auftauchen von Haien in Rom angesprochen:

Ihr habt komplett unrecht. Das Kolosseum wurde mit Wasser geflutet und darin wurden Seeschlachten ausgetragen. [...] Alter, machst du Witze? Wenn du ein Kolosseum bauen kannst, dann kannst du es auch mit verdammtem Wasser füllen. Und ein paar Haie mit einem Netz im Meer zu fangen? Natürlich konnten sie das!

Ob euch nun die Forscherin des klassischen Altertums überzeugt, die nicht glaubt, dass "Römer überhaupt wussten, was ein Hai war", oder ob ihr doch lieber Ridley Scott seine Logik abnehmt: Den gewaltigen Action-Szenen, die dadurch entstehen, scheint das keinen Abbruch zu tun. Zumindest, wenn man den ersten Zuschauenden glaubt, die den Film schon sehen durften.

Wann startet Gladiator 2 im Kino?

Ridley Scotts Gladiator-Fortsetzung startet am 14. November 2024 in den deutschen Kinos. Damit liegen 24 Jahre zwischen der Veröffentlichung des ersten Films mit Russell Crowe und seiner Fortsetzung.