Godzilla vs. Kong: Der wahre Bösewicht der Monster-Prügelei sieht verdammt zerbrechlich aus

In Godzilla vs. Kong kloppen sich zwei der berühmtesten Filmmonster. Doch wer ist der wahre Bösewicht des Films? Der japanische Trailer deutet genau das an.

Der erste Trailer für Godzilla vs. Kong stampfte vergangene Woche durch Wohnzimmer weltweit, nun gibt es Nachschub. Übers Wochenende wurde nun ein neuer Trailer für das Spektakel aus dem MonsterVerse veröffentlicht.



Der japanische Trailer, den ihr oben anschauen könnt, bietet nicht nur weiteres Bildmaterial. Das Video bestärkt auch Theorien über den wahren Bösewicht von Godzilla vs. Kong. Der sieht allerdings so gar nicht nach einem Titan aus, sondern verdächtig menschlich - und damit auch zerbrechlich.

Godzilla vs. Kong: Neuer Trailer teast den wahren Bösewicht

Warum braucht der Film über die Monster hinaus einen Bösewicht? Im ersten Trailer für Godzilla vs. Kong sehen wir den Fight der beiden Giganten Godzilla und King Kong sowie Hinweise auf einen Auftritt Mechagodzillas. Die Frage ist allerdings, wie es dazu kommt. Warum werden die beiden Titanen gegeneinander aufgehetzt? Und wie spielt Mechagodzilla hinein in den Plan?

Im japanischen Trailer gibt es nun eine Dialogzeile, die uns weiterhelfen könnte. Das Video beinhaltet nämlich eine erweiterte Szene aus dem ersten Trailer.

Der von Demián Bichir gespielte Walter Simmons warnt erneut, die Menschen befänden sich in "gefährlichen Zeiten". So weit so bekannt. Diesmal spricht er aber sein Gegenüber mit dem Namen an: Ren Serizawa.

Wer ist Ren Serizawa in Godzilla vs. Kong?

© Warner Bros. Shun Oguri im Godzilla vs. Kong-Trailer

Bei Ren Serizawa handelt es sich allem Anschein nach um die Figur, welche Shun Oguri in dem Blockbuster spielt. Nachdem der Name Ren Serizawa Anfang des Jahres bei der Imdb und Wikipedia auftauchte, spekulierten Fans, dass es sich um den Sohn von des Wissenschaftlers Dr. Ishirō Serizawa (Ken Watanabe) aus Godzilla und Godzilla 2: King of the Monsters handelt.

In der offiziellen Romanversion von King of the Monsters ist ebenfalls die Rede von einem Sohn Serizawas, der den Namen Ren trägt (via Wikizilla ). Die Dialogzeile im japanischen Trailer ist der bisher beste Hinweis von offizieller Seite, dass Shun Oguri die Figur Ren Serizawa spielt. Doch warum sollte er der Bösewicht von Godzilla vs. Kong sein?

Sein Vater Dr. Ishirō Serizawa opfert sich in King of the Monsters, um Godzilla zu retten. Das könnte der Sohn zum Anlass für einen zerstörerischen Hass auf den Titanen nehmen. In Fan-Zirkeln und bei Comic Book wird seine Rolle im Film deswegen so gedeutet: Ren Serizawa will Rache an Godzilla nehmen.

Die MonsterVerse-Filme haben meist auch menschliche Bösewichte

Weil der Mensch allein ziemlich zerbrechlich neben Godzilla aussieht, schickt er einen mächtigen Gegner in den Kampf: Mechagodzilla. Das Robo-Monster oder ein anderer Einfluss könnten der Grund sein, warum sich Godzilla auf jenen Pfad der Zerstörung begibt, der die Menschen in dem Blockbuster zu einer gravierenden Entscheidung bringt: Sie holen den ausgewachsenen King Kong von Skull Island. Er soll Godzilla aufhalten.

In beiden Trailern konnten wir Schauspieler Shun Oguri bereits vor einer Art Monster-Systemsteuerung sehen, die auf Mechagodzilla hindeutet:



© Warner Bros. Shun Oguri in Godzilla vs. Kong

Auch der letzte Film des MonsterVerse, King of the Monsters, hatte einen menschlichen Bösewicht, der die natürliche Ordnung der Titanen durcheinander bringt: der von Charles Dance (Game of Thrones) gespielte Öko-Terrorist Alan Jonah. Charles Dance fehlt im Cast von Godzilla vs. Kong. Ein Ersatz wäre also denkbar und vielleicht ist es Ren Serizawa.

Wann kommt Godzilla vs. Kong ins Kino?

Godzilla vs. Kong kommt bereits am 25. März 2021 im Kino, sofern die deutschen Kinos dann wieder geöffnet haben. Die Regie führt Adam Wingard (You're Next).

Was erhofft ihr euch von Godzilla vs. Kong?