Göttliches Bettgeflüster bei Amazon: Lucifer Staffel 5, Teil 2 will mit Sex die Welt verändern

Der 2. Teil der 5. Staffel Lucifer startet Ende Mai bei Amazon Prime und wer hofft, dass es in der Fantasy-Serie für den Teufel heiß her geht, kann sich auf Schlafzimmer-Action freuen.

Lucifer wird den Start von Staffel 5B in Deutschland am 29. Mai 2021 bei Amazon Prime feiern. Der erste Trailer zu den neuen Lucifer-Folgen versprach bereits himmlische Gefühle und teuflische Duelle, doch nun folgten auch sexy Andeutungen zur Handlung, die Tom Ellis-Fans erfreuen dürften.



Der Überblick: Lucifer Staffel 5B und 6 ziehen alle Register

Lucifer Staffel 5, Teil 2 wird bei Amazon eine Person ganz besonders "befriedigen"

Bisher war Lucifers Umgang mit der Darstellung von Sex nie übermäßig explizit, aber durchaus mit vielen Gelegenheiten verbunden, in denen Tom Ellis bei Amazon seinen gestählten Oberkörper zeigen konnte. Nun will Staffel 5B offenbar sexy noch eins draufsetzen.



Stimmt euch mit dem Lucifer-Trailer auf eine fantastische Staffel 5B bei Amazon ein

Lucifer - S05B Trailer (Deutsche UT) HD

TV Line erhielt vorab bereits geheime Insider-Informationen (no pun intended) zu Sex-Szenen in Lucifers Staffel 5, Teil 2:

Gott ist der Veranstalter einer großartigen Grillparty. Außerdem gibt es offenbar etwas sehr Spezielles, was Lucifer im Schlafzimmer tut und was Chloe sehr sehr gut gefällt.

Das teuflische Sex-Versprechen für Staffel 5A wurde nach dem vielen Beziehungs-Hin-und-Her zwischen Chloe und Lucifer in Folge 6 von Season 5 endlich eingelöst. Aber schon davor hatte seit der Übernahme durch Netflix immer mehr Freizügigkeit in die Fantasy-Serie Einzug gehalten. (International ist Lucifer mittlerweile eine Netflix-Serie, nur in Deutschland wird sie noch von Amazon vertrieben.) Nun muss die Serie nachlegen und will sich noch weiter verändern.



Lucifer Staffel 5B lässt fragen: Kann Sex die Welt verändern?

Kombinieren wir diese Schlafzimmer-Andeutungen mit der bei CBR veröffentlichen offiziellen Handlungssynopse zu Teil 2 von Lucifers 5. Staffel, ergibt sich ein spannendes Bild dazu, was uns bei Amazon erwartet:

© Netflix Lucifer & Chloe haben eine heiße Beziehung, auch in Staffel 5B

In Teil B der umwerfenden 5. Staffel von Lucifer kommt Gott selbst auf die Erde. Geheimnisse werden aufgedeckt, heldenhafte Opfer gebracht und die Welt wird nie mehr dieselbe sein.

Lucifer hat schon immer damit gespielt, dass der eigentlich unzerstörbare Teufel in Chloe Deckers (Lauren German) Gegenwart verwundbar wurde. Das änderte sich in Staffel 5A. Zusammen mit den Hinweisen auf eine veränderte Welt und endlich aufgeklärte Geheimnisse könnte es bedeuten, dass wir bei Amazon nun endlich erfahren, warum Chloe einen so starken Einfluss auf Lucifer hat.

Hat Gott die Polizistin wirklich explizit für seinen abtrünnigen Sohn geschaffen? Und wenn ja: mit welchem Zweck? In Staffel 5B ist der himmlische Vater endlich selbst vor Ort, um das zu klären. Der Trailer verrät am Ende bereits, dass eine in 5A aufgeworfene Frage eine Rolle größere spielen wird: warum der Teufel nicht "Ich liebe dich" sagen kann. Sex mag bei dem Paar viel verändern, aber am Ende sind es wohl doch die Gefühle, die zählen.

Lucifer bei Amazon und die anderen 20 besten Serienstarts im Mai

Im Streamgestöber-Podcast zu den 20 besten Serien im Mai 2021 wird eure Watchlist von Max und Andrea gewaltig verlängert und natürlich ist auch Lucifer Staffel 5, Teil 2 bei Amazon dabei.

Lasst euch einen Überblick über die Mai-Streaming-Starts geben und mit teuflischer Vorfreude entflammen.

