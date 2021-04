Fantasy-Hit bei Amazon meldet sich mit Knall zurück: Neuer Lucifer-Trailer prophezeit eskalierenden Bruder-Streit

Die Fantasy-Serie Lucifer gibt mit einem sündigen Trailer zum 2. Teil der 5. Staffel Einblicke in einen teuflischen Bruder-Zwist bei Amazon Prime.

Am 29. Mai 2021 startet Lucifer Staffel 5B in Deutschland bei Amazon Prime. Nun haben die neuen 8 Fantasy-Episoden der 5. Season endlich auch einen Trailer, in dem es heiß hergeht.



Die Amazon-Übersicht: Alles Wichtige zu Lucifer Staffel 5B und 6

Der Staffel 5B-Trailer zum Fantasy-Hit Lucifer verspricht Göttliches bei Amazon Prime

Neun Monate mussten Lucifer-Fans auf die Fortsetzung der 5. Staffel warten. In einem Monat ist es endlich so weit: Der Teufel kehrt genau in dem Moment zurück, wo der Cliffhanger uns in der 8. Folge der Fantasy-Serie zurückließ.

Lucifer Staffel 5, Teil 2 bei Amazon: Taucht in den Sündenpfuhl des Trailers ein (oben mit deutschen Untertiteln)

Der Fantasy-Trailer zeigt klar, dass Lucifers Twist mit seinem Bruder Michael noch längst nicht ausgestanden ist. Der rachsüchtige Zwilling des Teufels war in Staffel 5a auf den Plan getreten, um gehörig Chaos nach L.A. zu bringen und sogar die Beziehung zu Chloe zu gefährden. Fans durften sich über eine teuflische Doppelrolle von Tom Ellis freuen. Durch Michaels Gesichtsnarbe sind die Brüder mittlerweile sogar gut voneinander zu unterscheiden. Nun wollen offenbar beide die Nachfolge Gottes antreten.

Auch das neue Fantasy-Poster stellt Lucifers anstehende Auseinandersetzung mit dem himmlisch-intriganten Zwilling Michael klar in den Vordergrund in Staffel 5B: Ein epischer Kampf bei Amazon Prime (international bei Netflix) wird angedeutet.

© Netflix Wird Lucifers Fantasy-Rückkehr in Staffel 5B sündig (gut)?

"May the best twin sin" ("Möge der bessere Zwilling sündigen"), unkt Lucifers Twitter -Kanal und teast damit ein Duell von Gottes (gefallenen) Kindern. Da die Sünde auf den Postern und im Trailer so sehr betont wird, könnte Staffel 5B wieder stärker auf die Ur-Funktion des Teufels zurückgreifen: Sünder zu bestrafen (und dabei Gott zu spielen).

Verhärtete Fantasy-Fronten: Was erwartet uns in Lucifer Staffel 5B bei Amazon?

Nachdem zuletzt die Fantasy-Serie Lucifer durch den Auftritt von Gott für immer verändert wurde, steht in Staffel 5, Teil 2 eine übernatürliche Familien-Zusammenkunft an, die der Trailer bereits am Esstisch zeigt. Mal sehen, ob Dennis Haysbert als himmlischer Vater wieder Frieden zwischen Lucifer, Michael, Maze und Amenadiel stiften kann, oder ob der Bruder-Krieg gänzlich eskaliert.

Chloe (Lauren German) fragt sich unterdessen, warum Lucifer plötzlich auch in ihrer Nähe unverwundbar ist (und warum er nicht "ich liebe dich" sagen kann, was auch der Trailer in der letzten Szene wieder aufgreift). Außerdem könnte in Lucifers 5. Staffel Ella endlich romantisch glücklich werden. Und wer freut sich nicht auf Lucifers große Musical-Folge, die schon allein mit ihrem ersten Einblick sündig gut daherkam.

Lucifer im Podcast: Der lange Weg des Teufels zu Staffel 5B und 6

Wir untersuchen, warum es die Fantasy-Serie Lucifer trotz vieler Schwierigkeiten immer noch gibt. Wegen enttäuschenden Quoten abgesetzt, von den Fans gerettet, umstrukturiert und dann wider Erwarten noch einmal verlängert:

Wir schauen auf die Besonderheiten und Gemeinsamkeiten mit anderen Serien. Für alle Fans gehen wir im Spoilerteil auf unsere liebsten Figuren ein, die besten Momente in Staffel 5A und was uns in Staffel 5B erwarten wird. Derzeit könnt ihr in Deutschland Staffel 1 bis 5A bei Amazon Prime streamen.



Hat der Lucifer-Trailer zu Staffel 5B bei Amazon euch heiß auf die neuen Folgen gemacht?