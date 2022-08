Grandiose Fantasy & Spitzen-Spannung: 5 Wolfgang Petersen-Filme und wo sie streamen

Wolfgang Petersen ist mit 81 Jahren gestorben. Zum Tod des Regisseurs empfehlen wir 5 seiner besten Filme, von Spitzenspannung unter Wasser bis zur mitreißenden Fantasy-Verfilmung.

Wolfgang Petersen war einer der erfolgreichsten deutschen Regisseure überhaupt, der hierzulande neue Maßstäbe für Effekte setzte und in Hollywood einige Klassiker des 90er Jahre-Kinos drehte. Vergangenen Freitag ist der Filmemacher in Los Angeles gestorben.

Wir blicken deshalb zurück auf einige seiner Filme, die uns über die Jahre begleitet haben. Vom teils unglaublich traurigen Fantasy-Abenteuer bis zum altertümlichen Blockbuster mit Brad Pitt und Orlando Bloom. 5 der besten Wolfgang-Petersen-Filme zeigen nämlich, wie vielseitig der 1941 in Emden geborene Erfolgsregisseur war.

1. Wolfgang-Petersen-Film: Die unendliche Geschichte

Das Trauma einer ganzen Generation hat Wolfgang Peterson in seine Verfilmung von Michael Endes Jugendbuch Die unendliche Geschichte eingeschrieben. Hier in Phantásien lernten wir schon als Kinder zu verstehen, wie schrecklich "das Nichts" sein kann. Hier feierten und fürchteten wir die (durch Puppenkünste wundervoll zum Leben erweckten) Kreaturen vom Drachen Fuchur bis zum Werwolf Gmork. Und es existiert wohl kaum jemand, dem sich Atréjus im Sumpf versinkendes Pferd Artax nicht in die Erinnerung eingebrannt hat. Düster, spannend und berührend – so sollte Fantasy sein. (ES)

Die unendliche Geschichte streamt bei Amazon * und anderen Anbietern.

2. Wolfgang-Petersen-Film: Troja

Wer sich über Ungenauigkeiten bei der Übertragung des Homer-Epos beschwert, hat das Prinzip "Blockbuster" nicht verstanden. Wolfgang Petersen kratzt genau jene Partikel aus der Geschichte, die sich in gewaltige Schauwerte übersetzen lassen: vielköpfige Schlachten, Duelle auf Leben und Tod, verbotene Liebe, verletzter Stolz. Dazu spielt Brad Pitt Achilles als antiken Superhelden in viel zu kurzen Lederhosen. Ein Bild für die Ewigkeit! (HB)

Troja streamt bei Netflix und WOW *, jeweils in der knapp zweieinhalbstündigen Kinofassung.

3. Wolfgang-Petersen-Film: Das Boot

1941, der Zweite Weltkrieg tobt, an der Heimatfront läuft die Propagandamaschinerie der Nazis auf Hochtouren. Der Kriegsberichterstatter Werner (Herbert Grönemeyer) geht deshalb an Bord von U-96, einem U-Boot mit dem Auftrag, englische Transportschiffe im Atlantik zu versenken. Heraus kommt nicht nur einer der besten deutschen Filme überhaupt, sondern auch ein teils extrem spannender und beklemmender U-Boot-Thriller mit Top-Besetzung. Das Erlebnis von Das Boot hängt allerdings stark von der Fassung ab, die man schaut: (JJ)

Bei Netflix streamt die beste Version, nämlich die sechsteilige Serienfassung, die die Gratwanderung zwischen Todesangst und langweiligem Alltag am authentischsten meistert.

Bei Amazon * kann man den Director's Cut kaufen und leihen, die beste Filmversion des Stoffs.

4. Wolfgang-Petersen-Film: Air Force One

Wolfgang Petersen bereitete Harrison Ford in seinen besten Jahren eine große Actionbühne. Air Force One ist ein routiniertes und präzises Actionstück. Wenn der schon angegraute Ford sich im eng abgesteckten Raum des Staatsflugzeugs gegen Terroristen stellt, erinnert das an den König dieser Fish-out-of-Water-Actiongattung: Stirb Langsam.

Das schönste Lob für Air Force One und Wolfgang Petersen stammt von Michael Haneke : „Wenn ich mir zum Beispiel Airforce One anschaue, von Herrn Petersen, das ist ein übles Propaganda-Machwerk. Es ist aber so gut gemacht, dass die Zuschauer nicht einmal wissen, dass das ein politischer Film ist. Sondern die denken, das wäre ein super Action-Film, super spannend.“ (HB)

Air Force One streamt bei Disney+ *.

5. Wolfgang-Petersen-Film: In the Line of Fire

Exzellente Thriller-Unterhaltung liefert In the Line of Fire - Die zweite Chance, in dem Clint Eastwood einen Secret Service-Agenten mit einem dicken Fleck auf der weißen Weste spielt. Seit Jahren verfolgen ihn Schuldgefühle wegen der Ermordung von John F. Kennedy. Als einziger noch aktiver Agent aus jenen Tagen sieht er sich mit einer neuen Gefahr konfrontiert: "Booth" (John Malkovich) ruft ihn an und verkündet, er wolle den Präsidenten der Vereinigten Staaten töten.

Petersen inszeniert ein fesselndes Katz-und-Maus-Spiel, dessen Beziehung im Zentrum an Serienkillerfilme wie Das Schweigen der Lämmer oder Sieben erinnert. Mit Malkovich und Eastwood verfügt er über zwei Stars, die sich dermaßen unterhaltsam in ihren Rollen verbeißen, dass es eine Freude ist, bei dem Reißer zuzuschauen. (JJ)