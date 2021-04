Grandiose Spider-Man 3-Rückkehr wird einen der berührendsten Marvel-Momente völlig verändern

Einer der besten Marvel-Bösewichte soll in Spider-Man 3 zurückkehren. Dessen Darsteller erklärte jetzt, wie ungewöhnlich dessen Wiederbelebung vonstatten gehen wird.

Spider-Man: No Way Home stiftet Verwirrung: Mal scheint etwa die bombastische Rückkehr von zwei weiteren Spider-Men neben Tom Holland in Teil 3 in Stein gemeißelt, dann wird sie wieder dementiert. Mit Doc Ock scheint aber einer der beliebtesten Spidey-Widersacher definitiv zurückzukehren - so viel bestätigte jetzt Darsteller Alfred Molina. Und seine Auferstehung wird einen herzzerreißenden Moment in Spider-Man 2 komplett verändern.

Marvel-Rückkehr bestätigt: Spider-Man 3 bringt großartigen Marvel-Fiesling zurück

Im Gespräch mit Variety klingt Molina wie ein Mensch, dem die Geheimniskrämerei langsam zu bunt wird. "Als wir [Spider-Man 3] drehten, durften wir nicht darüber reden, es sollte ein großes Geheimnis sein", erklärt er. Und führt dann aus, warum er sich ausgerechnet jetzt zur Bestätigung entschließt: "Aber wisst ihr, es ist doch sowieso schon überall im Internet. Ich habe mich bereits als das am schlechtesten gehütete Geheimnis Hollywoods beschrieben."

Ob MCU-Oberstratege Kevin Feige Molinas neu gefundene Offenheit mit ähnlicher Seelenruhe registriert, scheint ein wenig zweifelhaft. Immerhin wurde allein für den Spider-Man 3-Titel bereits ein groß angelegtes Ablenkungsmanöver gestartet. Und Molina schiebt nicht nur ein paar Worte hin und her - sondern offenbart, wie seine Rückkehr in Spider-Man 3 aussehen wird. Einer der größten Spider-Man 2-Momente bekommt dabei nämlich nachträglich einen ganz anderen Geschmack.

Spider-Man 3 Rückkehr verändert einen herzergreifenden Marvel-Moment

© Columbia Doc Ock (Alfred Molina) in Spider-Man 2

Laut Molinas Aussagen soll Spider-Man 3 für Doc Ock nämlich exakt dort weitergehen, wo Spider-Man 2 ihn zurückgelassen hat: Vermeintlich mausetot am Grunde eines New Yorker Flusses.

Am Ende von Spider-Man 2 liefert sich Doc Ock mit Spidey (Tobey Maguire) einen grandiosen Showdown. Der von seinen mechanischen Tentakeln in den Wahnsinn getriebene Wissenschaftler will ein Fusionsexperiment durchführen, dass die ganze Stadt zu vernichten droht.

Doch in allerletzter Sekunde kann Peter Parker erfolgreich an seine menschliche Seite appellieren, woraufhin Dr. Octavius sein Experiment zerstört und mit ihm in den Fluten des New Yorker East River versinkt.

Hier könnt ihr euch die berührende Spider-Man 2-Szene auf Englisch anschauen:

Es ist einer der schönsten Momente des grandiosen Spider-Man 2-Bösewichts: Dem Tode nahe, verwandelt Spidey die monströse Horrorgestalt zurück in den brillanten, sanftmütigen Wissenschaftler, der sich zum Wohle seiner Mitmenschen opfert.

Mit Doc Ocks Auferstehung wird dieser Moment nun fundamental verändert: Seine emotionale Selbstaufgabe ist gestrichen, er bleibt am Leben - und könnte sich erneut in ein größenwahnsinniges Monster verwandeln. Auf welcher Seite Octavius in Spider-Man 3 steht, ist noch unklar. Kämpfen wird er aber auf jeden Fall, was Molina zunächst vor einige Probleme stellte.

Spider-Man 3 verwendet revolutionäre Technik für Doc Ock-Rückkehr

Schließlich soll der 67-jährige Schauspieler genau dort weitermachen, wo er vor 17 Jahren aufgehört hat - auch körperlich. "Ich habe nicht mehr denselben Körper wie vor 17 Jahren. [...] Jetzt habe ich ein Doppelkinn, Falten, Krähenfüße und Rückenprobleme." Wie ihm Regisseur Jon Watts allerdings versicherte, sei das alles kein Problem.

© Disney Digital verjüngt: Robert Downey Jr. in The First Avenger: Civil War

Molina soll für Doc Ocks Rückkehr nämlich digital verjüngt werden. Ähnlich wie etwa für Robert Downey Jr. in The First Avenger: Civil War kommt dabei sogenannte De-Aging-Technologie zum Tragen, die die Gesichtszüge des Schauspielers von bestimmten Alterserscheinungen befreit. Außerhalb des MCUs wurde diese Technik etwa bei Martin Scorseses The Irishman angewandt, dessen Beispiel Molina zunächst eher verunsicherte.

"Sie haben [The Irishman-Darsteller] Robert De Niro verjüngt, aber beim Kämpfen bewegte er sich wie ein alter Mann. [...] Das beunruhigte mich also." Wie sich allerdings letzten Endes herausstellte, waren die Kampfszenen überhaupt kein Problem.

"Dann erinnerte ich mich, dass die Tentakel die ganze Arbeit machen", führt er aus. "Die Arme zerstören und töten und vernichten, und ich [brumme] einfach nur mit einem bedrohlichen Gesichtsausdruck."

© Columbia Wird Spider-Man 3 das Andenken an Doc Ock trüben?

Die De-Aging-Technologie ist unter Fans umstritten, Molinas Enthüllung dürfte also zwiespältig aufgenommen werden. Sie offenbart aber auch, dass Dr. Octavius mit seinen Tentakeln wieder ordentlich mitmischen wird - was seinen rührenden Abschied in Spider-Man 2 in ein nachhaltig anderes Licht rückt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Freut ihr euch auf Doc Ocks Rückkehr in Spider-Man 3?