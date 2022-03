Grandioser Breaking Bad-Ersatz kehrt nach 3 Jahren zurück: Erster Trailer und Starttermin für Barry Staffel 3

Breaking Bad ist aus, Better Call Saul auch bald. Zum Glück kehrt nun der beste Ersatz für beide Serien nach 3 Jahren endlich zu Sky zurück: Barry ist wieder da.

Der allerletzte Better Call Saul-Trailer läutet es ein: Bald gehen uns Serien wie Breaking Bad aus, in denen Allerweltstypen zwischen guten Intentionen und monströsen Taten hin- und hermäandern. Aber zum Glück kehrt nach drei Jahren jetzt die grandiose Serie Barry zurück. Und zwar mit einem Teaser und Startdatum für die dritte Staffel.

Schaut euch hier den neuen Teaser zu Barry Staffel 3 an:

Barry - S03 Teaser Trailer (English) HD

Auf Breaking Bad-Spuren: Barry steckt zwischen Bühne und Blutgeld in der Klemme

An Barrys (Bill Hader) Situation hat sich allerdings im Allgemeinen nichts geändert: Gerne würde er mit dem Schauspiel seiner neuen Leidenschaft frönen, doch sein alter Job lässt ihn nicht: Als Auftragskiller steigt man eben nicht einfach so aus. Und jeder Tag kann unverhofft in einem Blutbad enden. Insbesondere, wenn es nach Chef Monroe (Stephen Root) geht.

Barrys Dilemma löst sich neben diversen Mord-Aktionen auch ständig in jeder Menge Humor auf. Dafür verantwortlich ist neben Comedy-Ass Hader unter anderem Produzent Alec Berg, der diese Funktion schon bei Seinfeld und Curb Your Enthusiasm ausfüllte.

Wann kommt Barry Staffel 3 endlich zu Sky?

Wie gut das funktioniert, können Fans mit Hang zum Originalton schon bald überprüfen: Sky Ticket und Sky Q werden die neuen Folgen Barry direkt nach US-Premiere ab dem 25. April 2022 wöchentlich ausstrahlen. Wer die deutsche Synchronfassung bevorzugt, wird vermutlich noch bis zum Sommer warten müssen: Dann soll die deutsche Lokalisation auf Sky Comedy und als Stream veröffentlicht werden.

Freut ihr euch auf die dritte Staffel Barry?