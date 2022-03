Das zweite Breaking Bad-Ende kommt: Der Trailer zur finalen Staffel von Better Call Saul ist da

Das in Kürze anstehenden Finale der Breaking Bad-Spin-off-Serie Better Call Saul hat einen Trailer erhalten und läutet dort dramatisch den Anfang vom Ende ein.

Als mit Better Call Saul vor sieben Jahren der beliebte zwielichtige Anwalt Saul Goodman (Bob Odenkirk) aus Breaking Bad seine eigene Serie erhielt, war das ein unerwartetes Anknüpfen an die Erfolgsserie. Nun steuert auch das beliebte Spin-off auf sein Finale zu und veröffentlicht zur 6. Staffel einen Trailer.

Schaut euch den Better Call Saul-Trailer zu Staffel 6 an

Nochmal Breaking Bad-Gefühle im Trailer zur 6. Staffel Better Call Saul

Nach dem auf die schiefe Bahn geratenden Chemielehrer und späteren Meth-Koch Walter White (Bryan Cranston) folgten wir in Better Call Saul den nächsten kriminellen Abstiegen: nämlich von Saul Goodman aka Jimmy McGill sowie dem ebenfalls schon aus Breaking Bad bekannten Ex-Cop Mike (Jonathan Banks). Deren Geschichte, und damit auch das Breaking Bad-Universum, findet nun zum zweiten Mal ein Ende, wie der Trailer zu Staffel 6 zeigt.

Neue Fanlieblinge wie Kim Wexler (Rhea Seehorn) stehen seit Beginn fest an Sauls Seite. Mit Gus Fring (Giancarlo Esposito) oder den Salamanca-Zwillingen (Daniel Moncada und Luis Moncada), die schon im Teaser Trailer zu Better Call Sauls 6. Staffel zu sehen waren, schauten zugleich im Laufe der Better Call Saul-Staffeln aber auch zahlreiche alte Breaking Bad-Bekannte in Albuquerque, New Mexico vorbei.

Wenn wir dann noch hinzunehmen, dass Better Call Saul zwar chronologisch vor Breaking Bad spielt, aber zugleich in jeder Staffel auch schwarz-weiße Vorausblenden in die Zeit nach Walter Whites Serie enthielt, warten wir gespannt darauf, wie unser liebster Anwalt seine Prequel-/Sequel-Ausflüge in Staffel 6 zu einem auch für Breaking Bad runden Ende verschnüren wird. Es verspricht ein aufregendes Finale zu werden.

Zweigeteiltes Finale: Wann startet die 6. Staffel Better Call Saul?

Der US-Sender AMC zeigt die finale 6. Staffel ab dem 18. April 2022. In Deutschland wird die Serie wahrscheinlich wie gewohnt einen Tag später bei Netflix laufen.



Better Call Saul beginnt dabei mit zwei Folgen auf einmal und wird anschließend, bis zur 7. Episode der 6. Staffel, wöchentlich ausgestrahlt. Nach einer sechswöchigen Pause startet Teil 2 der 6. Staffel am 11. Juli 2022. Das heißt die letzte Episode Better Call Saul läuft bei AMC voraussichtlich am 15. August 2022.

Seid ihr gespannt darauf, wie Better Call Saul in Staffel 6 das Breaking Bad-Universum zum zweiten Mal beenden wird?