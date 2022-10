Neue Netflix-Serie von Horror-Meister: Wie gut ist Gänsehaut um Mitternacht?

Die Horrorserie Gänsehaut um Mitternacht streamt neu auf Netflix. Dahinter steckt der Schöpfer von Spuk in Hill House und Midnight Mass. Aber lohnt sich die Serie auch?

Mit Spuk in Hill House, Bly Manor und Midnight Mass hat Horror-Maestro Mike Flanagan bereits drei absolut unheimliche wie erschütternde Serien für Netflix entwickelt. Jetzt ist seine vierte Horrorserie gestartet: Gänsehaut um Mitternacht basiert auf den Schauerromanen von Christopher Pike und verspricht erneut herzzerreißenden Grusel.

Der Mix aus Club der roten Bänder und Grusel, Grauen, Gänsehaut erzählt über 8 Episoden von einer Gruppe todkranker Kinder, die sich in einem schaurigen Hospiz übernatürliche Geschichten erzählen. Ob sich Gänsehaut um Mitternacht lohnt und wie sich die Horrorserie im Vergleich mit den Netflix-Krachern Spuk in Hill House und Co. schlägt, erfahrt ihr hier im Serien-Check.

Darum geht's in Gänsehaut um Mitternacht auf Netflix

Gänsehaut um Mitternacht katapultiert uns zurück in die Zeit der 90er Jahre und beginnt mit einem leider sehr realen Schock. Die Jugendliche Ilonka (Iman Benson) hatte viele Pläne fürs Leben und wollte eigentlich bald aufs College. Doch dann erfolgt die Diagnose: Lymphdrüsenkrebs. Nur noch wenige Monate sollen ihr bleiben. Aber es gibt einen Hoffnungsschimmer.

In dem abgelegenen Brightcliff Hospiz für Jugendliche soll vor Jahren eine junge Patientin auf wundersame Weise geheilt worden sein. Ilonka ergattert einen Platz im Jugendhospiz, das gerade einmal acht junge Patient:innen beherbergt. Herzfehler, Krebs, AIDS und unheilbare Krankheiten: Für sie alle ist der Kampf ums Überleben bereits verloren und der Tod rückt von Tag zu Tag näher.

Aber die Kids versuchen sich von diesem unausweichlichen Schrecken abzulenken. Als Midnight Club finden sie jeden Tag um Mitternacht in der Bibliothek des Hauses zusammen, um sich vor dem Kaminfeuer schaurige und düstere Geschichten zu erzählen.

Gänsehaut um Mitternacht besteht aber nicht nur aus den verschiedenen Horror-Stories (die fast alle unterschiedliche Werke von Christopher Pike adaptieren), denn auch in der Realität geschehen unerklärliche Dinge um die jungen Figuren herum. Einige sehen schauderhafte Geistererscheinungen, ein dunkler Schatten zieht durch die Flure und dann wäre da noch die rätselhafte Sekten-Vergangenheit des von Dr. Stanton (Heather Langenkamp) geleiteten Hospiz rund um gefährliche Blutrituale.

Ein Trip durch das Horrorgenre: Ist die Serie gruselig?

Da sich Gänsehaut um Mitternacht vorrangig an ein jüngeres Publikum richtet (so wie auch die Buchvorlagen), sollten erfahrene Horrorfans keine abgrundtief verstörende Serie mit Albtraumgarantie erwarten. Dennoch sorgt die ein oder andere der von den Kids erzählten Geschichten für schauderhafte Momente, die durch unterschiedlichste Genres, Stile und Bildformate abwechslungsreich gestaltet sind.

© Netflix Kevin erzählt die Geschichte eines jungen Serienkillers

Das besondere dabei ist die Bandbreite des Horrors, die hier abgedeckt wird. In den Kaminfeuer-Erzählungen geht es um Teenie-Serienkiller, Teufelspakte, Hexen, Zeitreisen, Cyborgs und japanische Geistermädchen. Gleich als erstes präsentiert uns die junge Patientin Natsuki (Aya Furukawa) ein absurdes Schreck-Feuerwerk mit insgesamt 17 Jumpscares – mindestens einer davon sollte euch von der Couch aufspringen lassen.

Nicht alle Geschichten sind wirkliche Horrorgeschichten. Noch weniger sind besonders gruselig (manche dafür sehr blutig). Aber das ist auch gar nicht ihr Zweck. Der wahre Horror entfaltet sich durch die Situationen der Jugendlichen, die durch ihre fiktiven Schauermärchen ganz reale Probleme und Ängste in Worte und Bilder fassen. Auch besonders spannend: Die Kids sowie das Hospiz-Personal spielen auch die Charaktere in den Kurzgeschichten, was Realität und Fiktion auf interessante Weise verschmelzen lässt.

So erhält zum Beispiel die Geister-Kurzgeschichte über den Suizid eines Mädchens eine viel düstere und schrecklichere Wirkung, wenn wir erfahren, dass die Erzählerin hier ihren eigenen (gescheiterten) Selbstmordversuch verarbeitet.

Im Kern ist Gänsehaut um Mitternacht eine extrem erschütternde und niederschmetternde Erfahrung. Wir folgen einer Reihe von Kindern, die akzeptieren müssen, dass die bald sterben und es keine übernatürlich Rettung für sie geben kann. Und wenn das Unvermeidbare schließlich eintritt, lässt euch die Serie den Verlust mit ganzer Härte spüren.

Nach Spuk in Hill House und Co: Lohnt sich auch Gänsehaut um Mitternacht?

Schocks und Tränen. Das ist die Kernkompetenz von Showrunner Mike Flanagan. Auch seine vorangegangenen Serien balancierten zwischen hervorragend inszeniertem Horror, fantastischen Charakteren und herzzerreißender Tragik. Im direkten Vergleich mit Hill House, Bly Manor und Midnight Mass zieht Gänsehaut um Mitternacht, die Flanagan gemeinsam mit Leah Fong entwickelte, aber erstmal den Kürzeren.

© Netflix Der Midnight Club

Die Schocks sind weniger und ihr müsst am Ende nicht direkt in Therapie. Das liegt unter anderem auch daran, dass der tragischste Teil von Christopher Pikes Buchvorlage bewusst ausgespart wurde. Vielmehr wirkt Gänsehaut um Mitternacht wie die Light-Version einer Flanagan-Serie. Weniger sehenswert ist sie deshalb aber nicht.

Gerade jüngeren Horrorfans bietet die Serie mit ihrer Genrevielfalt und der hervorragenden Leistung des jungen Casts einen idealen Einstieg in die Horror-Themenwelt von Mike Flanagan. Fans seiner bisherigen Werke werden vieles Vertrautes wiederfinden und können sich zudem über einige überraschende Cameos seiner Stamm-Schauspieler:innen freuen.

Gänsehaut um Mitternacht besteht aus 8 Episoden, die seit dem 7. Oktober 2020 bei Netflix streamen. Als Grundlage für diesen Seriencheck diente die gesamte Serie.

