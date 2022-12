Schock-Absetzung bei Netflix: Horror-Serie endet nach nur einer Staffel

Im Oktober feierte die neue Serie von Horrormeister Mike Flanagan ihre Premiere bei Netflix. Jetzt steht fest: Von Gänsehaut um Mitternacht wird es keine 2. Staffel geben.

Mike Flanagan hat Netflix in den vergangenen Jahren gleich mehrere Hits beschert. Angefangen bei Spuk in Hill House über Das Spiel bis hin zu Midnight Mass: Sowohl im Film- als auch im Serienbereich schafft Flanagan ausgezeichnete Horrorgeschichten. Sein neuestes Projekt konnte sich bei Netflix jedoch nicht durchsetzen.



Wie Variety berichtet, erhält Gänsehaut um Mitternacht keine 2. Staffel. Die Serie basiert auf dem Roman The Midnight Club von Christopher Pike und handelt von einer Gruppe Jugendlicher, die sich in einem Krankenhaus befinden und gegenseitig Gruselgeschichten erzählen. Ehe sie sich versehen, wird der Spuk lebendig.

Horror-Niederlage: Netflix setzt Gänsehaut um Mitternacht ab

Die 1. Staffel von Gänsehaut um Mitternacht startete am 7. Oktober 2022 und umfasst insgesamt zehn Episoden. Knapp zwei Monate später zieht Netflix den Stecker und verabschiedet sich von der Serie. Gänsehaut um Mitternacht ist damit Flanagans vorletztes Netflix-Projekt. Denn der Filmemacher hat eine neue Heimat.

Hier könnt ihr den Trailer zu Gänsehaut um Mitternacht schauen:

Gänsehaut um Mitternacht - Trailer (Deutsch) HD

Seit Kurzem ist bekannt, dass Flanagan seinen Overall-Deal mit Netflix aufgelöst hat. Ab sofort entwickelt er Stoffe für Amazon. Dennoch bleibt uns eine letzte Netflix-Serie: The Fall of the House of Usher wurde bereits abgedreht und soll 2023 starten.

Podcast: Die besten Serien im Dezember bei Netlix & Co.

Wenn ihr auf der Suche nach frischen Streaming-Tipps seid, haben wir hier ein paar spannende Empfehlungen für euch. In unserem Podcast gehen wir die wichtigsten Neustarts bei Netflix, Amazon, Disney+ und mehr durch.

Wir haben die langen Startlisten der Streaming-Dienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind das Sci-Fi-Highlight Star Trek: Strange New Worlds, das The Witcher-Prequel Blood Origin und Geheimtipps wie 1883, The Rehearsal und The Offer.



