Gratis-Alternative zu Netflix, Amazon und Co.: Wir testen Popcorntimes

Popcorntimes will die Konkurrenz u. a. mit Abraham Lincoln vs. Zombies aufmischen.

Moviepilot Team MartinRamm Martin Ramm folgen du folgst entfolgen Volontär bei Moviepilot, der langsam eine kleine Superheldenmüdigkeit empfindet, japanisches Kino viel zu toll findet und sich zu Serien manchmal zwingen muss, dafür aber jede freie Sekunde mit Filmen verbringt.

Streamingdienste sind komfortabel, aber bitten in der Regel monatlich zur Kasse. Doch es gibt auch kostenlose Alternativen. Mit Popcorntimes will sich nun eine weitere am Markt behaupten. Wir haben für euch den Test gemacht.