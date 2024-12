Gratis bei Amazon Prime streamen: Eine der größten Sci-Fi-Serien mit 214 Folgen, die sogar Star Trek übertrifft

Stargate ist eine der größten Science-Fiction-Reihen neben Star Trek und Star Wars. Alle 10 Staffeln der Sci-Fi-Serie Stargate: SG-1 könnt ihr bei Amazon sehen – und das sogar kostenlos.

Wenn es um die größten Science-Fiction-Franchises aus dem Serienbereich geht, werden euch womöglich zuerst Star Trek oder auch Star Wars und Doctor Who in den Sinn kommen. Vergessen wird jedoch oft das Stargate-Universum, welches in den späten 90ern und frühen 2000er Jahren das Sci-Fi-Genre im Fernsehen dominierte wie kein anderes.

Hervorgegangen aus Roland Emmerichs Sci-Fi-Blockbuster Stargate begründete die Serien-Fortsetzung Stargate SG-1 ein gewaltiges TV-Franchise mit mehreren Filmen und 5 Serien. Die insgesamt 10 Staffeln umfassende Sci-Fi-Serie übertrifft mit einer Wertung der Moviepilot-Community von 7.6 sogar die meisten Star Trek-Shows. Wer Stargate SG-1 bisher noch nicht kannte, sollte das unbedingt nachholen. Alle 214 Episoden stehen bei Amazon kostenlos zum Streamen bereit.

Sci-Fi-Serie bei Amazon: Darum geht's in Stargate SG-1

Darum geht's in Stargate SG-1: Die im Bereich der Military-Sci-Fi angesiedelte Serie folgt den Erlebnissen einer Eliteeinheit der US Air Force, die fremde Welten im All erforscht und die Erde vor außerirdischen Bedrohungen beschützt. Und das mithilfe von Stargate genannten Sternentoren, die von einer uralten Spezies erbaut wurden und zahlreiche Planeten in der Galaxie (per riesiger Wählscheibe) miteinander verbinden.

Das SG-1-Team unter Colonel Jack O'Neill (Richard Dean Anderson) – und später Cameron Mitchell (Ben Browder) – erlebt im Verlauf von 10 Staffeln zahlreiche Abenteuer und trifft dabei auf außerirdische Spezies wie den Goa'uld, Replikanten, Antikern und den Ori.

Schaut hier den Trailer zur Sci-Fi-Serie Stargate SG-1:

Stargate SG-1 - S01 Trailer (Deutsch) HD

Die 214 Folgen von SG-1 sind aber längst nicht alles, was das Stargate-Franchise zu bieten hat. Während ihr die Originalserie bei Prime Video (auch ohne Abo) kostenlos schauen könnt, findet ihr alle weiteren Serien und Filme des Sci-Fi-Universums beim kostenpflichtigen Amazon-Channel MGM+.

Dazu gehören die Spin-off-Serien Stargate: Atlantis (5 Staffeln) und Stargate Universe (2 Staffeln) sowie die Direct-to-Video-Filme Stargate - Die Quelle der Wahrheit und Stargate: Continuum als auch die Miniserie Stargate Origins. Die Zeichentrickserie Stargate: Infinity aus dem Jahr 2002, die über 20 Jahre lang in Deutschland nicht veröffentlicht wurde, ist bei MGM+ seit einiger Zeit nun erstmals auf Deutsch zu sehen.

Die Zukunft der Stargate-Reihe: Kommt bald ein Sci-Fi-Reboot von Amazon?

Mittlerweile schon sechs Jahren liegt das Franchise brach. Seit der Mini-Webserie Stargate: Origins aus dem Jahr 2018 warten Fans der Sternentor-Saga vergeblich auf eine Fortführung. Da der Stargate-Besitzer MGM in der Zwischenzeit verkauft wurde, liegen die Rechte nun bei Amazon, wo in Zukunft ein Reboot der Reihe entstehen könnte. Konkrete Pläne für neue Serien oder Filme gibt es bislang nicht.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

