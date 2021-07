Grausame Game of Thrones-Szene brauchte kein Blut, um den Stars 10 Stunden Tortur zu bereiten

Eine der grausameren Szenen in Game of Thrones ist nicht blutig, ging den Schauspielerinnen aber trotzdem durch Mark und Bein, wie jetzt auch Cersei-Darstellerin Lena Headey bestätigte.

Die Szenen in Game of Thrones, in denen Cersei Lannister ohne Rotweinkelch erscheint, lassen sich vermutlich an einer (abgehackten) Hand abzählen. Allerdings becherte die zeitweilige Herrscherin von King's Landing das Gesöff nicht nur selbst. In einer ihrer größeren Racheaktionen nutzte sie den Rebensaft sogar als Foltermethode. Dabei war der Dreh dieser berüchtigten Szene allem Anschein nach eine Qual, wie neulich auch Cerseis kongeniale Darstellerin Lena Headey bestätigte.

Game of Thrones: Lena Headey spricht über Dreh von Folterszene

Gemeint ist jene Szene, in der die Lannister-Tochter Rache nimmt an Septa Unella (Hannah Waddingham). Unella, besser bekannt als die "Shame! Shame! Shame!"-Nonne, trieb Cersei in Staffel 5 von Game of Thrones durch die Hauptstadt der Sieben Königreiche. Cersei allerdings schlug zurück, jagte den fundamentalistischen High Sparrow in die Luft und nahm Unella in Gefangenschaft.

Statt eines schnellen Todes erwartete die Nonne eine Tortur, die auch ihrer Schauspielerin alles abverlangte. Denn Cersei/Lena goss Unella/Hannah Wein übers Gesicht, was letzterer das Atmen erschwerte.

© HBO Hannah Waddingham in der letzten Szene ihrer Figur in Game of Thrones

Aus Lena Headeys Sicht resultierte der Drang nach Authentizität beim Dreh in einer "beschissenen Zeit" für ihre Kollegin Hannah Waddingham. Gegenüber Insider erkläre Headey das so:

Menschen haben unterschiedliche Grenzen. Menschen gehen unterschiedlich weit. Und manche Leute reagieren mit 'Ich will mich verdammt nochmal nicht in diese Situation/Position bringen'. Ich respektiere absolut, was auch immer eure Grenzen sind, aber Hannah war wirklich tapfer. Das war ein langer Tag voller Pflaumensaft im Gesicht.

Der zweitschlimmste Tag ihres Lebens: Was Hannah Waddingham zur Game of Thrones-Szene sagt

Schon vor einer Weile sorgte Hannah Waddingham mit ihrer Beschreibung des Drehs in einem Collider -Interview für Aufsehen, verglich sie den Ablauf doch mit der Foltermethode Waterboarding:

Da war ich also, 10 Stunden mit richtigen großen Fesseln an einen Holztisch gefesselt. Und das war auf jeden Fall, abgesehen von der Geburt meines Kindes, der schlimmste Tag meines Lebens. Weil es Lena unangenehm war, so lang Flüssigkeit auf mein Gesicht zu gießen, und weil ich außer mir war. Aber in solchen Momenten musst du darüber nachdenken, ob du dem Werk dienst und weiter machst oder kneifst und sagst 'Nein, dafür habe ich nicht unterschrieben, bla bla bla?'

Hannah Waddingham, einer der "Lieblings-Menschen" von Lena Headey (sagt Lena Headey), gab nicht auf, sondern opferte sich für Game of Thrones. Wenn auch manche Kollegen am Set eher flapsig mit ihrem Einsatz umgingen. So zitierte sie Regisseur Miguel Sapochnik:

'Die Crew hat gerade gemeint, dass wir dich hier wirklich waterboarden' und ich so 'Yep, das musst du mir nicht erzählen.'

Lena Headey gab ihr Bestes, um die Not ihrer Kollegin zu lindern

Dass Hannah Waddingham damals ein "wirklich, wirklich harter Tag" bevorstand, war auch Headey bewusst, die durch ihre Rolle gezwungen war, ein ums andere Mal Pflaumensaft aufs Gesicht ihrer Kollegin zu gießen.

© HBO Lena Headey und Hannah Waddingham in Game of Thrones

Glücklicherweise verlor sich die Cersei-Darstellerin nicht im Method Acting. Statt sich in die Rache ihrer Figur hineinzusteigern, vermied es Lena Headey, auf den Mund von Hannah Waddingham zu zielen.

Was in der Beschreibung der Game of Thrones-Bösewichtin regelrecht poetisch klingt dank der putzigen Lautmalerei, die sich so nicht übersetzen lässt. Sie habe den Saft also wie eine kleine Portion Salatdressing auf die Nonnenhaube geträufelt. Oder wie es im Original heißt:

I was like, I'm just going to do a light salad dressing drizzle around her nuns wimple.

Was aus Unella wurde, ist im Übrigen nicht bekannt. Das letzte, was wir von der Nonne sehen, ist ihr angstbebender Blick, als Cersei sie mit dem Zombie-Mountain allein in der Zelle zurücklässt.

Hannah Waddingham verbrachte ihre Zeit seitdem an den hoffentlich Folter-freien Sets von Ted Lasso und Sex Education. In Lena Headeys neuem Film Gunpowder Milkshake geht es indes wieder gewalttätig zu. Am 2. September startet der Actionstreifen mit John Wick-Anleihen in den deutschen Kinos.

Podcast-Tipp : Wir blicken auf 10 Jahre Game of Thrones zurück

Game of Thrones ist das größte Serienphänomen unserer Zeit. Doch was bleibt davon übrig?

Andrea Wöger, Lisa Ludwig und ich diskutieren über unsere absoluten Highlights aus 8 Staffeln Game of Thrones und erzählen, worüber wir uns auch heute noch so richtig ärgern. Egal ob ikonische Szenen wie die Red Wedding oder kleine, sensible Momente wie der Kingslayer-Monolog von Jaime Lannister (Nikolaj Coster-Waldau). Außerdem klären wir die Frage, wie das Vermächtnis des Fantasy-Epos aussehen könnte.



