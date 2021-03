Grey's Anatomy Staffel 17 kommt schon im April in Deutschland - und der Start könnte nicht besser liegen

Die 17. Staffel Grey's Anatomy hat in Deutschland endlich ein Startdatum bzw. gleich mehrere bei Disney+, Joyn und ProSieben. Der Ausstrahlungs-Termin ist außerdem interessant gewählt.

Lange mussten wir warten, aber nun ist der Deutschland-Start der 17. Staffel Grey's Anatomy endlich bekannt: Im April 2021 kommt die neue Season der Krankenhausserie endlich auch zu uns. Nun haben wir mit der TV-Ausstrahlung bei ProSieben und dem Streaming-Start bei Joyn und Disney+ sogar die Qual der Wahl, wo wir es schauen wollen.



Wann startet Grey's Anatomy Staffel 17 in Deutschland? - Die Übersicht

Grey's Anatomy wird nicht länger nur bei ProSieben und Joyn starten, sondern bekommt Konkurrenz von Disney+, wo seit Kurzem in der Themenwelt Star bereits alle vorigen 16 Staffeln Grey's Anatomy zu sehen sind. Hier die Start-Termine im Überblick:

Bei Disney+ * läuft Grey's Anatomys 17. Staffel ab dem 21. April 2021 wöchentlich.

läuft Grey's Anatomys 17. Staffel ab dem wöchentlich. Bei Joyn * startet die 17. Staffel Grey's Anatomy ebenfalls am 21. April 2021 .

startet die 17. Staffel Grey's Anatomy ebenfalls am . Bei ProSieben startet Grey's Anatomy Staffel 17 am 28. April 2021 um 21:15 Uhr. Davor läuft um 20:15 Uhr die neue 4. Staffel Seattle Firefighters.

Im Trailer bekommt ihr einen Eindruck von Grey's Anatomys neuer Richtung in Staffel 17

Grey's Anatomy - S17 Teaser Trailer Crossover (English) HD

Für Grey's Anatomys Tochter-Serie Seattle Firefighters gelten im Übrigen die gleichen Daten samt wöchentlicher Ausstrahlung bei ProSieben, Joyn und Disney+.

Grey's Anatomy Staffel 17 kommt kurz nach Ostern - Zufall oder Corona-Absicht?

Ohne zu viel zu verraten, sollten alle deutschen Grey's Anatomy-Fans zum Start bei ProSieben und Co. wissen, dass die 17. Staffel vieles anders macht als zuvor. Die Corona-Pandemie ist in Grey's Anatomy angekommen und damit weiß die Serie zu beeindrucken und zu verstören.

Wer von der Sicherheit des eigenen Sofas schon immer wissen wollte, wie in Zeiten von COVID-19 ein Ausnahmezustand im Krankenhaus aussieht, erhält hier Einblicke, die sogar schon von echten Medizinern als authentische Darstellung realer Zustände in den USA gelobt wurden (via THR ).

© ABC Grey's Anatomy: Staffel 17 - bald bei ProSieben, Disney+ und Joyn

Schon der US-Start der Serie fand später als sonst statt. Dass Grey's Anatomy in Deutschland zwei Wochen nach Ostern startet, ist deshalb sicherlich der aktuellen Produktionsgeschwindigkeit der Synchronisation geschuldet.

Zugleich aber ist das Timing auf unheimliche Weise passend, weil nach den Feiertagen im Kreis der Familie in Deutschland mittlerweile mit einem weiteren sprunghaften Anstieg der Corona-Zahlen, ja sogar einer dritten Welle, gerechnet wird. Vielleicht wirkt Grey's Anatomy hier ja als Anreiz (und illustrierendes Argument) wieder mehr zu Hause zu bleiben.

In Staffel 17 deuten sich große Umwälzungen für Grey's Anatomy an. Im Moment sieht es sogar so aus, als wenn es die letzte Staffel sein könnte und Grey's Anatomy auf ein überstürztes Serienfinale zusteuert. Zum Start bei ProSieben, Disney+ und Joyn lässt sich das bald auch in Deutschland miterleben.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Werdet ihr die 17. Staffel Grey's Anatomy zum Start schauen? Und wenn ja: wo? Bei ProSieben, Joyn oder Disney+?