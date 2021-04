Grey's Anatomy startet bei Disney+, Joyn und ProSieben: Wie ihr Staffel 17 ohne Ärger und Wissenslücken schaut

Grey's Anatomy-Fans werden in Deutschland zum Start von Staffel 17 bei Disney+, Joyn und ProSieben vor Herausforderungen gestellt. Wir helfen beim Umschiffen von Ärgernissen.

Die 17. Staffel Grey's Anatomy startet heute, am 21. April 2021, endlich bei den Streaming-Diensten Disney+ * und Joyn * und kommt dann nächste Woche am 28. April 2021 auch ins Fernseh-Programm von ProSieben.

Zum Auftakt von Staffel 17: Grey's Anatomy beeindruckt und verstört mit Corona-Intensität

Deutsche Grey's Anatomy-Zuschauende haben es allerdings nicht immer leicht: Sie müssen meist lange auf die neue Staffel warten, verpassen so manches, wenn sie zum richtigen Zeitpunkt nicht auch Seattle Firefighters schauen und werden jetzt zum Grey's Anatomy-Start von Staffel 17 mit neu erschaffenen Cliffhangern konfrontiert, die es in den USA so nicht gab.



So schaut ihr Grey's Anatomy in Deutschland ohne Frust und verpasst nichts

Zunächst einmal gibt es gute Nachrichten: Nachdem ProSieben jahrelang das Serien-Universum von Grey's Anatomy durcheinandergebracht hat, werden die neuen Episoden der Krankenhaus-Serie sowie ihrer Spin-off-Serie Seattle Firefighters endlich in der richtigen Reihenfolge im TV ausgestrahlt bzw. bei den Streaming-Diensten Joyn und Disney+ veröffentlicht.

© ABC Grey's Anatomy Staffel 17: Willkommen im Corona-Zeitalter, Meredith

Der einzige Wermutstropfen: Während Grey's Anatomy und Seattle Firefighters in den USA mit einem Mega-TV-Event von 3 Episoden (1x SF und 2x GA) begann, starten wir in Deutschland nur mit 2 Folgen.

Bei der ProSieben-Ausstrahlung wurde zwar beachtet, nach der ersten Woche die Serien zu tauschen, sodass ab Woche 2 Grey's Anatomy immer um 20:15 Uhr läuft. Aber zugleich einsteht so eine 1-Wochen-Lücke zwischen Crossover-Episoden, weil Seattle Firefighters in den USA immer zuerst läuft.

Nun schauen in Deutschland längst nicht alle Grey's Anatomy-Fans auch die Feuerwehr-Serie. Doch wenn ihr Staffel 17 wirklich verstehen wollt, gilt: Die häufigen Crossover-Episoden zwischen den zwei Serien zwingen einen förmlich dazu, Seattle Firefighters zumindest manchmal mitzunehmen. Andernfalls fehlt Vorwissen zu Grey's Anatomy-Ereignissen.

So schaut ihr Grey's Anatomy und Seattle Firefighters bei Joyn und Disney+ richtig

Seit Seattle Firefighters startete, waren ständig Ärzt*innen in Grey's Anatomys Tochterserie zu Besuch. Manche wechselten sogar dauerhaft zu den Feuerwehrleuten. Wenn ihr nicht alles nachholen wollt, haben wir euch zumindest die Crossover-Episoden gekennzeichnet, in denen die Handlung von Seattle Firefighters und Grey's Anatomy sich die Klinke in die Hand geben.

© ABC Grey's Anatomy Staffel 17

Wer Cliffhanger vermeiden will, wartet zudem mit dem Schauen der (bereits veröffentlichten) Episode Seattle Firefighters eine Woche, bis auch die dazugehörige Folge Grey's Anatomy kommt. Das können aber natürlich nur Streaming-Kund*innen bei Disney+ und Joyn. ProSieben-Zuschauende müssen es so hinnehmen, wie es gesendet wird.



Anleitung: Ein chronologischer Episoden-Guide für den vollen Grey's Anatomy-Genuss

Mit den korrekten Pausen sieht ein Plan zum richtigen Schauen von Grey's Anatomy und Seattle Firefighters dann wie folgt aus. (Deutsche Ausstrahlungs-Daten bei Disney+ und Joyn haben wir mit angegeben. Wo deutsche Episoden-Titel schon bekannt sind, haben wir sie notiert.)

Woche 1 - Crossover!

Seattle Firefighters - Staffel 4, Folge 1 (Aus den Fugen) - ab 21.4. im Stream

Grey's Anatomy - Staffel 17, Folge 1 (Eine neue Welt) - ab 21.4. im Stream



Grey's Anatomy - Staffel 17, Folge 2 (Schreien befreit) - ab 28.4. im Stream



Woche 2

Seattle Firefighters - Staffel 4, Folge 2 (Ungezähmt) - ab 28.4. im Stream



Grey's Anatomy - Staffel 17, Folge 3 (Neuland) - ab 5.5. im Stream



Woche 3

Seattle Firefighters - Staffel 4, Folge 3 (Familienbande) - ab 5.5. im Stream



Grey's Anatomy - Staffel 17, Folge 4 (Du bist nicht allein) - ab 12.5. im Stream

Woche 4

Seattle Firefighters - Staffel 4, Folge 4 (Kein Blick zurück) - ab 12.5. im Stream



Grey's Anatomy - Staffel 17, Folge 5 (Paukenschlag) - ab 19.5. im Stream



Woche 5 - Crossover!

Seattle Firefighters - Staffel 4, Folge 5 (Out of Control) - ab 19.5. im Stream



Grey's Anatomy - Staffel 17, Folge 6 (Keine Zeit für Verzweiflung) - ab 26.5. im Stream



Woche 6 - Crossover!

Seattle Firefighters - Staffel 4, Folge 6 (Train in Vain) - ab 26.5. im Stream



Grey's Anatomy - Staffel 17, Folge 7 (Helplessly Hoping)

© ABC Grey's Anatomy: Meredith ist in Staffel 17 viel am Strand

Woche 7

Seattle Firefighters - Staffel 4, Folge 7 (Learning to Fly)



Grey's Anatomy - Staffel 17, Folge 8 (It's All Too Much)



Woche 8

Seattle Firefighters - Staffel 4, Folge 8 (Make No Mistake, He's Mine)



Grey's Anatomy - Staffel 17, Folge 9 (In My Life)



Woche 9

Seattle Firefighters - Staffel 4, Folge 9 (No One Is Alone)



Grey's Anatomy - Staffel 17, Folge 10 (Breathe)

Woche 10 - Crossover!

Seattle Firefighters - Staffel 4, Folge 10 (Save Yourself)



Grey's Anatomy - Staffel 17, Folge 11 (Sorry Doesn't Always Make It Right)

Woche 11

Seattle Firefighters - Staffel 4, Folge 11 (Here It Comes Again)



Grey's Anatomy - Staffel 17, Folge 12 (Sign O' the Times)

Woche 12

Seattle Firefighters - Staffel 4, Folge 12 (Get Up, Stand Up)



Grey's Anatomy - Staffel 17, Folge 13 (Good as Hell)

Woche 13

Seattle Firefighters - Staffel 4, Folge 13 (I Guess I'm Floating)



Grey's Anatomy - Staffel 17, Folge 14 (Look Up Child)

Ohne zu viel zu verraten: Insbesondere Episode 7 von Grey's Anatomy sollte nicht ohne das Vorwissen von Episode 6 von Seattle Firefighters gesehen werden, wenn dort alles emotional Sinn ergeben soll (der Grund dafür ist aber ein massiver Spoiler).



Mit Cliffhangern arbeitet die Serie Grey's Anatomy schon lange nicht mehr. In Deutschland nun offenbar schon. Wer hierzulande mehr Spannung in seinem Leben braucht, kann die Folgen also genauso schauen, wie sie gesendet bzw. veröffentlicht werden.



Schaut im Podcast vor Staffel 17 zurück auf 16 Jahre Grey's Anatomy

Grey's Anatomy ist die langlebigste medizinische Drama-Serie. Vor Staffel 17 hat sich viel ereignet. Wir lassen die besten Szene und Figuren sowie die schlimmsten Tode Revue passieren.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Egal ob ihr Grey's Anatomy-Abbrecher seid, die wissen wollen, wie es weiterging oder ob ihr jemanden zum Reden über 16 Jahre Seriengeschichte braucht: Hier seid ihr richtig. Natürlich ohne Staffel 17-Spoiler.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Werdet ihr die 17. Season von Grey's Anatomy schauen? Und wenn ja: wo? Bei Disney+, Joyn oder ProSieben?