Mächtiger Jedi in neuer Star Wars-Serie: Disney sollte auf keinen Fall bei der genialen Besetzung zögern

Die 2. Staffel von The Mandalorian überraschte mit einem Auftritt von Luke Skywalker. Schon bald könnte der nächste große Jedi in der Mando-Ecke des Star Wars-Universums eintreffen.

Das Star Wars-Universum wird weiterhin fleißig ausgebaut. The Mandalorian hat vielen neuen Serien den Weg auf Disney+ geebnet, u.a. drei Spin-off-Serien, die im gleichen Abschnitt auf der Star Wars-Timeline angesiedelt sind die Mando-Abenteuer. Dazu gehören The Book of Boba Fett, Rangers of the New Republic und Ahsoka.

Star Wars: Rückkehr eines wichtigen Jedi kündigt sich an

Seit einiger Zeit wird spekuliert, dass in letztgenannter Serie ein wichtiger Jedi auftreten könnte, den wir bereits aus der Animationsserie Star Wars Rebels kennen. Die Rede ist von Ezra Bridger. Als Schauspieler für die Rolle wünschen sich die Fans Mena Massoud, der durch Disneys Aladdin-Remake vor zwei Jahren bekannt geworden ist.

Dass Massoud perfekt in die Rolle passt, beweist ein neues Fan-Bild. Auf Instagram haben wie die stimmungsvolle Kreation entdeckt. Großartig verschmilzt der vom Sternenkrieg gezeichnete Ezra Bridger mit Mena Massouds unverkennbaren Gesichtszügen. Das Bild stammt von dem*der digitalen Künstler*in ApexForm.

Nachdem in The Mandalorian Animationsfiguren wie Ahsoka Tano und Bo-Katan Kryze den Sprung ins Live-Action-Terrain vollbracht haben, deuteten in den vergangenen Wochen diverse Gerüchte darauf hin, dass Ezra Bridger als Nächstes an der Reihe ist. Im Kontext der Ahsoka-Serie würde sein Auftreten durchaus Sinn ergeben.

Star Wars: Mena Massoud teast Ezra Bridger-Casting

Mena Massoud selbst hat vor ein paar Tagen mit einem höchst verdächtigen Instagram-Post die Spekulationen befeuert, dass er als Ezra Bridger gecastet wurde. Das Bild, das er mit seinen Fans geteilt hat, liefert zwar keine Hinweise. Umso spannender ist die Bildunterschrift: "Hey, just so you know, when I escape I won't hurt any of you."

Hierbei handelt es sich um ein direktes Star Wars Rebels-Zitat. Es stammt aus der 9. Episode der 2. Staffel, namentlich Stealth Strike. Ezra Bridger ist derjenige, der die Worte ausspricht. Nachfolgend findet ihr einen Screenshot der entsprechenden Szene.

© Disney Star Wars Rebels

Offiziell ist das Casting nicht, doch die Hinweise verdichten sich. Mena Massoud hat dank Aladdin eine Disney-Verbindung und offenkundig auch den Segen der Fans. Dieses tolle Casting sollte sich Disney nicht entgehen lassen.

Gerade der Thrawn-Teaser in der 5. Folge der 2. Staffel von The Mandalorian hat klargemacht, dass uns die Ankunft von weiteren Figuren aus den Star Wars-Animationsserien erwartet. Neben Ezra Bridger dürfte in Zukunft auch das Casting von Sabine Wren sehr spannend werden.

Star Wars-Podcast über The Mandalorian Staffel 2

In der 2. Staffel von The Mandalorian tauchen zahlreiche beliebte Star Wars-Figuren auf. Macht das die Serie besser? In dieser Folge von Streamgestöber diskutieren wir die Frage.

Dafür spricht Jenny mit den beiden Star Wars-Experten Yves und Matthias. Im Podcast erfahrt ihr nicht wichtige Hintergrundinfos über die Gastauftritte. Wir diskutieren auch, ob sich Staffel 2 steigert und was uns in Staffel 3 erwartet.

