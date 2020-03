Große Bruce Willis-Retro bei Kabel eins: Alle Filme mit Highlights

In dieser Woche feiert Bruce Willis seinen 65. Geburtstag. Dazu zeigt kabel eins ab heute Abend ausgewählte Filme des Schauspielers. Wir stellen euch das Programm nach Highlights sortiert vor.

Für Bruce Willis-Fans lohnt sich das Einschalten von Kabel eins ab heute. Da der Schauspielstar am kommenden Donnerstag seinen 65. Geburtstag feiert, widmet ihm der Sender eine Retrospektive mit mehreren Filmen über drei Abende verteilt.

Wir stellen euch das komplette Programm von Montag bis Mittwoch vor. Zusätzlich haben wir alle Filme nach der Durchschnittswertung der Moviepilot-Community geordnet, um eine Art Ranking zur schnelleren Orientierung zu erstellen. Nicht mit aufgelistet haben wir die Dokumentation Die Bruce Willis Story, die Kabel eins heute Abend um 22:20 Uhr und in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag als Wiederholung um 00:40 Uhr ausstrahlt.

Das fünfte Element mit Bruce Willis

Das fünfte Element strahlt Kabel eins am 17. März um 20:15 Uhr aus. Eine Wiederholung folgt am 18. März um 22:20 Uhr. In dem Science-Fiction-Blockbuster von Luc Besson spielt Bruce Willis im 23. Jahrhundert die Hauptfigur des Taxifahrers und Ex-Soldaten Korben Dallas. Mithilfe des Wesens Leeloo in Menschengestalt (Milla Jovovich) muss dieser nichts weniger als die Zukunft der Menschheit retten.

Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 7,5 der Moviepiloten belegt Das fünfte Element den 1. Platz der Bruce Willis-Retro.

16 Blocks mit Bruce Willis

Wie eine in die Jahre gekommene Version seiner Stirb langsam-Paraderolle John McClane wirkt der Cop Jack Mosley, den Bruce Willis im Actionthriller 16 Blocks verkörpert. Trotz seiner gesundheitlichen Probleme muss sich Mosley aber nochmal zusammenreißen.

Er bekommt zwei Stunden Zeit, um den Zeugen Eddie (Mos Def) als Personenschützer genau 16 Blocks zu einem Gericht zu befördern. Ein Auftrag, der sich durch auftauchende Killer als schwieriger erweist als anfangs gedacht. Kabel eins strahlt den Film am 18. März um 20:15 Uhr sowie als Nachtwiederholung um 01:50 Uhr aus.

Durch den Moviepilot-Community-Schnitt von 6,9 belegt 16 Blocks den 2. Platz der Bruce Willis-Retro.

© Warner Bros. Bruce Willis und Mos Def in 16 Blocks

Tränen der Sonne mit Bruce Willis

Heute strahlt Kabel eins um 23:25 Uhr Tränen der Sonne aus. Die Wiederholung wird in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag um 00:50 Uhr ausgestrahlt. In dem Kriegsdrama von Antoine Fuqua spielt Bruce Willis den Lieutenant A. K. Waters, der mit seinem Navy Seals-Team eine Ärztin (Monica Bellucci) inmitten der brutalen Revolution aus Nigeria evakuieren soll.

Die Ärztin besteht jedoch darauf, dass Waters und seine Männer auch die nigerianischen Bewohner des Dorfes mitnehmen. Der Einsatz wird durch anrückende Rebellen mehr und mehr zum Himmelfahrtskommando. Die Moviepilot-Community befördert Tränen der Sonne mit einer durchschnittlichen Wertung von 6,7 auf Platz 3 der Bruce Willis-Retro.

Stirb langsam - Ein guter Tag zum Sterben mit Bruce Willis

Stirb langsam - Ein guter Tag zum Sterben ist der 5. und bislang letzte Teil des ikonischen Bruce Willis-Franchise rund um John McClane. Diesmal verschlägt es den abgebrühten Cop nach Moskau, wo er in eine terroristische Verschwörung gerät. Mit dabei ist in Teil 5 auch erstmals Johns Sohn Jack (Jai Courtney), der dem Vater natürlich tatkräftig zur Seite steht.

Durch die niedrige Moviepilot-Community-Wertung von 5,9 belegt Stirb langsam - Ein guter Tag zum Sterben den letzten Platz unter den Filmen der Bruce Willis-Retro. Kabel eins strahlt den Actionfilm heute um 20:15 Uhr sowie als Wiederholung morgen um 22:55 Uhr aus.

© Disney Bruce Willis und Jai Courtney in Stirb langsam - Ein guter Tag zum Sterben

Nachfolgend listen wir euch nochmal alle Filme der Bruce Willis-Retro von Kabel eins mit den Ausstrahlungsterminen auf: