Große Free-TV-Premiere: Eine der besten Buchverfilmungen der letzten Jahre – über 22 Millionen haben die Vorlage gelesen

Nach dem weltweiten Bestseller ließ die Verfilmung nicht lange auf sich warten. Heute könnt ihr die gelungene Adaption einer außergewöhnlichen Geschichte erstmals im Fernsehen sehen.

Die bekennende Leseratte Reese Witherspoon hat mit ihrer Produktionsfirma 2022 wieder erfolgreich einen Roman auf die Leinwand gebracht. Der Gesang der Flusskrebse von Delia Owens wurde nicht nur zum weltweiter Bestseller, sondern auch zum jahrelangen Longseller.

Im Juli 2023 postete Owens auf Instagram , dass sich ihr Roman in fünf Jahren ganze 22 Millionen Mal verkauft habe. Die berührende und ungewöhnliche Kriminalgeschichte geht mitten ins Herz. Die Verfilmung läuft heute erstmals im Fernsehen.

Ein Krimi inmitten der Natur: Der Gesang der Flusskrebse im TV

Von der Familie verlassen und von der Gesellschaft verstoßen, wächst das "Marschmädchen" Kya (Daisy Edgar-Jones) völlig abgeschieden in den Sumpfgebieten North Carolinas auf. Nur zwischen dem Ladenbesitzer Jumpin' (Sterling Macer Jr.) und dem jungen Tate Walker (Taylor John Smith) entsteht eine enge Freundschaft.

Jahrelang interessierte sich niemand für sie, dann wird sie plötzlich in die Öffentlichkeit gerissen, denn als der beliebte Bürger Chase Andrews (Harris Dickinson) tot aufgefunden wird, gerät Kya unter Mordverdacht und muss sich vor Gericht den Anschuldigungen und Vorurteilen der Anwohner:innen stellen.

Ist Der Gesang der Flusskrebse eine gelungene Romanadaption?

Reese Witherspoon hat ein 900-Millionen-Dollar-Imperium erschaffen, aus dem sie immer wieder Adaptionen produziert. In sieben Jahren entstanden 15 Stück davon. Zum Großteil waren sie überaus erfolgreich. Der Gesang der Flusskrebse war ihre neunte Verfilmung, den Roman hatte sie bereits kurz nach seinem Erscheinen in ihrem eigenen Buchclub empfohlen und so zur Popularität verholfen.



Der Vorlage besticht durch Owens zarten Erzählstil, der sich sehr detailreich mit der Natur der Marschlande auseinandersetzt. Bei den Pflanzen und Tieren findet die kleine Kya Trost, die von einem Tag auf den anderen vollkommen auf sich allein gestellt ist und jahrelang in nahezu völliger Isolation lebt. Die Intensität des Romans ist im Medium Film schwer zu transportieren und so konzentriert sich der Film vor allem auf die erwachsene Kya, die sich mit einer Mordanklage konfrontiert sieht.

Die Handlung bewegt sich nah am Original und gibt die Charaktere gelungen, wenn auch etwas eindimensional wieder. Etwas zu schön erscheint die Inszenierung von Olivia Newman jedoch, wenn wir Kya ausschließlich mit perfekt sitzenden Haaren und makelloser Kleidung sehen. Dennoch wird die Kriminalgeschichte gekonnt erzählt. Sie handelt von einer komplizierten Liebe, einem einsamen Leben und den Vorurteilen der Anwohner:innen gegenüber einer Außenseiterin.

Wer das Buch nicht kennt, kann sich auf einen ruhig erzählten, aber spannenden Film freuen, der zum Miträtseln einlädt. Für alle, die den Roman gelesen haben, dürfte es der Adaption etwas an Tiefe fehlen, dennoch ist sie unterm Strich überaus gelungen und erweckt das saftige Grün der Marschlande zum Leben.

Wann läuft Der Gesang der Flusskrebse im TV?

Sat.1 zeigt die Bestsellerverfilmung am heutigen Sonntag, den 5. Januar 2025 um 20:15 Uhr. Die Wiederholung läuft am Dienstag, dem 7. Januar um 23:05 Uhr. Wer Der Gesang der Flusskrebse im Fernsehen verpasst hat, kann ihn bei Amazon Prime Video kaufen oder leihen.

