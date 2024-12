Große Free-TV-Premiere heute im TV: Bombastischer Abschluss einer der erfolgreichsten Trilogien aller Zeiten

Dieser gigantische Blockbuster fährt alles auf, was das sechsteilige Franchise zu bieten hat. Schießt er dabei über das Ziel hinaus? In der Free-TV-Premiere könnt ihr euch selbst ein Bild machen.

Jurassic Park-Fans sind sich nicht immer einig, wenn es um die Fortsetzungs-Reihe Jurrassic World geht. Die einen schätzen den Action-Bombast, die anderen sehen sich nach der reduzierten Dino-Spannung zurück. Mit dem Cast der Original-Reihe hat man in Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter versucht, beide Welten zu vereinen, ob das geglückt ist, sehr ihr heute in der Free-TV-Premiere.

Jurassic World 3 erstmals im TV: Wiedersehen mir Original-Cast

Die Dinos haben sich mittlerweile auf der gesamten Erde ausgebreitet und leben in einer zerbrechlichen Koexistenz mit den Menschen. Owen Grady (Chris Pratt) und Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) halten sich in den Bergen versteckt, doch als Ziehtochter Maisie Lockwood (Isabella Sermon) entführt wird, beginnt eine Suche rund um die Welt.

Währenddessen untersucht Biologin Ellie Sattler (Laura Dern) eine Heuschreckenplage. Dabei will sie den böswilligen Machenschaften der Gentechnik-Firma Biosyn auf die Schliche kommen und holt sich Unterstützung von ihren alten Freunden Alan Grant (Sam Neill) und Ian Malcolm (Jeff Goldblum).

Enttäuschendes Jurassic World-Finale vergisst die Dinosaurier

Es gibt zahlreiche schöne und auch spannende Szenen mit den Dinosauriern. Dabei bekommen wir eine Vielzahl unterschiedlichster Arten zu sehen, doch eine große Rolle spielen die Tiere nicht. Stattdessen verzettelt sich der dünne Plot in den Handlungssträngen, um den alten Jurassic Park-Cast, der einen Konzern zum Feind hat, und dem Jurassic World-Cast, der Verbrecher jagt. Als die Held:innen schließlich aufeinander treffen, hat das zwar seinen Reiz, doch bis dahin ist viel Zeit ins Land gegangen.

Die Kritiker:innen bei Rotten Tomatoes sind sich einig, dass das Finale der schwächste Film des gesamten Franchise ist und vergeben gerade einmal 29 Prozent Zustimmung. Die Fans sind mit 77 Prozent aber durchaus zufrieden und wissen die unterhaltsamen Action-Szenen und das Wiedersehen mit dem Original-Cast zu schätzen.

Hollywood-Star soll in Jurassic World 4 mitspielen

Obwohl die Trilogie geendet ist, soll das Franchise mit einem neuen Film weitererzählt werden. Unser Redakteur Matthias Hopf wünscht sich einen knackigen Blockbuster, der sich eher an dem dritten Jurassic Park-Film orientiert. Die Chancen stehen nicht schlecht, denn Drehbuchautor David Koepp soll mit an Bord sein und der hat bereits an zwei Filmen der Original-Reihe beteiligt. Mit Scarlett Johansson konnte auch ein Mega-Star für die Hauptrolle gewonnen werden.

Wann läuft Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter im TV?

ProSieben zeigt den Dino-Blockbuster am heutigen Sonntag, den 8. Dezember 2024 um 20:15 Uhr. Eine Wiederholung gibt es nicht, doch wer den Film im Fernsehen verpasst hat, kann das Finale der Jurassic World-Reihe bei Amazon Prime kaufen oder leihen.

