Großer Abenteuerfilm startet in 6 Tagen: Er erzählt über 700 Jahre alte Geschichte neu

Nächste Woche startet ein Abenteuerfilm im Kino, der bisher noch unter dem Radar läuft. Die Geschichte, die er erzählt, dürfte den meisten aber definitiv etwas sagen.

Im Deutschunterricht ist er vielen in Form eines gelben Reclam-Heftchens sicherlich schon über den Weg gelaufen. Doch wie würde Wilhelm Tell als groß angelegter Abenteuerfilm im Kino aussehen? Diese Frage beantwortet uns schon in wenigen Tagen das gleichnamige Historienepos mit Dracula-Star Claes Bang in der Hauptrolle.

Wilhelm Tell erobert als Abenteuerfilm die große Leinwand

Die neue Wilhelm Tell-Verfilmung geht auf das gleichnamige Bühnenwerk von Friedrich Schiller aus dem Jahr 1804 zurück. Angesiedelt selbst ist die Geschichte zu Beginn des 14. Jahrhunderts. Dort lernen wir den von Bang verkörperten Jäger und ehemaligen Kreuzritter kennen, ehe er sich in eine Schlüsselfigur des Widerstands verwandelt.

Der machthungrige Habsburger König Albrecht (Ben Kingsley) unterdrückt mit seinen ruchlosen Steuereintreibern die Schweizer Kantone, ohne auch nur einen Gedanken daran zu verschwenden, was das mit den Menschen macht. Ehe er sich versieht, entfacht der Funke der Rebellion – und ein Apfel wird von einem Kopf geschossen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Wilhelm Tell schauen:

Wilhelm Tell - Trailer (Deutsch) HD

Der Apfelschuss dürfte der wohl bekannteste Moment der Geschichte sein. Weil er den Landvogt Gessler verärgert hat, muss Tell einen Apfel vom Kopf seines Sohnes schießen. Wie der Trailer zeigt, wartet der neue Film mit einigen weiteren dramatischen Ereignissen auf und führt uns durch prächtige Landschaftspanoramen.

Der Cast kann sich sehen lassen: Neben Bang und Kingsley tauchen Connor Swindells, Golshifteh Farahani, Jonah Hauer-King, Ellie Bamber, Rafe Spall, Emily Beecham und Jonathan Pryce in die historisch angehauchte Kulisse ein, die von The Hole-Regisseur Nick Hamm mit aufwendigen Bildern zum Leben erweckt wird.

Wann startet Wilhelm Tell in Deutschland im Kino?

Lange müsst ihr euch nicht mehr gedulden, bis der tapfere Bogenschütze durch die hohle Gasse kommt. Am 19. Juni 2025 startet Wilhelm Tell offiziell in den deutschen Kinos und tritt damit u.a. gegen Filme wie 28 Years Later und den Pixar-Film Elio an.