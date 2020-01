Großer Schritt für Captain Marvel 2: MCU-Sequel befindet sich in Entwicklung

Letztes Jahr wurde Captain Marvel 2 als Teil von Phase 4 des MCU angekündigt. Jetzt befindet sich das Sequel mit Brie Larson offiziell in Entwicklung.

Bereits im Juli 2019 kündigte Marvel-Chef Kevin Feige Captain Marvel 2 offiziell als Teil der kommenden Phase 4 des MCU an. Captain Marvel-Star Brie Larson deutet zuletzt in einem Interview an, dass die Entwicklung des Sequels jedoch noch weit entfernt sein könnte.

Jetzt scheint die Produktion der Marvel-Fortsetzung jedoch langsam ins Rollen zu kommen. Wie der Hollywood Reporter exklusiv berichtet, befindet sich Captain Marvel 2 offiziell in Entwicklung.

Marvel hat eine erste Drehbuchautorin für Captain Marvel 2 verpflichtet

Die Drehbuchautorin Megan McDonnell, die auch an der kommenden Marvel-Serie WandaVision für Disney+ beteiligt ist, soll das Drehbuch zu der Captain Marvel-Fortsetzung schreiben. Momentan befindet sich McDonnell noch in den finalen Verhandlungen mit Marvel, um den Deal abzuschließen.

Nach Avengers 4: Erstes Bild aus WandaVision zeigt ganz neues MCU

Zu den Details der Handlung ist noch nichts bekannt. Fest steht nur, dass Captain Marvel 2 nach den Ereignissen von Avengers 4: Endgame weiterhin in der Gegenwart spielen soll.

Nicht näher genannte Quellen sollen dem Hollywood Reporter außerdem verraten haben, dass das Regie-Duo Anna Boden und Ryan Fleck von Teil 1 nicht für die Regie des Sequels verantwortlich sein soll. Stattdessen sucht Marvel angeblich nach einer neuen Regisseurin.

Boden und Fleck sollen jedoch Teil des Marvel-Universums bleiben und könnten in Zukunft beispielsweise eine Disney+-Serie inszenieren. Zurzeit ist ein Kinostart von Captain Marvel 2 für das Jahr 2022 vorgesehen. Ein offizielles Statement von Marvel steht noch aus.

Mit Captain Marvel brach Disney einen neuen Rekord

Mit dem ersten Captain Marvel-Film stellte Disney damals einen neuen Rekord auf. Als erster Film mit einer weiblichen Superheldin in der Hauptrolle spielte der MCU-Blockbuster über eine 1 Milliarde Dollar weltweit ein. Eine Fortsetzung war daher nur eine Frage der Zeit.

Marvel Cinematic Universe - Alle Filme und Serien in Phase 4

Im MCU geht es dieses Jahr erstmal mit dem Start von Phase 4 weiter. Den Auftakt markiert der kommende Black Widow-Solofilm am 30. April 2020, während mit Eternals am 5. November 2020 der risikoreichste Marvel-Blockbuster seit langer Zeit in die Kinos kommt.

