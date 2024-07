Großer Streit um den erfolgreichsten Animationsfilm aller Zeiten: Die Eiskönigin 2 von neuem Fantasy-Film entthront

Fünf Jahre lang führte Die Eiskönigin 2 die Liste der erfolgreichsten Animationsfilme an. Nun wurde das Fantasy-Abenteuer von dem Pixar-Hit Alles steht Kopf 2 verdrängt.

Mitte Juni startete Alles steht Kopf 2 mit phänomenalen Zahlen im Kino. Sechs Wochen später können wir einen Rekord verkünden: Die von Kritik und Publikum gefeierte Fortsetzung hat es mit ihrem bisherigen Einspielergebnis von 1,462 Milliarden US-Dollar auf Platz 13 in der Liste der erfolgreichsten Filme aller Zeiten geschafft.

Wie der Hollywood Reporter berichtet, ist das neueste Pixar-Abenteuer damit der erfolgreichste Animationsfilm aller Zeiten. Zuvor belegte Die Eiskönigin 2 mit 1,450 Millionen US-Dollar diesen Platz. Das Rennen wurde vorerst zwar nur knapp entschieden, doch die Kinoauswertung von Alles steht Kopf 2 ist nicht vorbei.

Pixars Fantasy-Fortsetzung Alles steht Kopf 2 ist ab sofort der erfolgreichste Animationsfilm aller Zeiten

Während wir gespannt verfolgen, wie weit Alles steht Kopf 2 noch in der All-Time-Liste klettern kann, gratuliert Disney Animation dem Pixar-Überflieger mit einer Illustration, auf der symbolisch die Box-Office-Krone in Form einer Fackel übergeben wird.

Auch Pixar feiert den Erfolg mit einem Bild, das die Gefühle aus Alles steht Kopf 2 gerührt um eine große blaue Eins herum vereint. Diese Art von Gratulationskarten hat in Hollywood Tradition. Zuletzt gab Marvel dem Avatar-Franchise nach die Box-Office-Krone zurück, nachdem Avengers: Endgame von der Spitze verdrängt wurde.

Nach dem beeindruckenden Siegeszug von Alles steht Kopf 2 sieht die neue Liste der erfolgreichsten Animationsfilme im Milliarden-Club wie folgt aus:

Es gibt allerdings einen Streitfall, der die Liste komplett infrage stellt: Der König der Löwen. Die Neuverfilmung des gleichnamigen Disney-Klassikers kam 2019 ins Kino und hat 1,656 Milliarden US-Dollar eingespielt, was ihn theoretisch zum erfolgreichsten Animationsfilm macht. Bis heute herrscht jedoch Uneinigkeit darüber, in welche Kategorie der Film fällt.

Disneys Der König der Löwen-Remake stellt alles auf den Kopf: Live-Action- oder Animationsfilm?

Ist Der König der Löwen von 2019 ein Animationsfilm oder ein Live-Action-Film? Diese Debatte verfolgt uns seit fünf Jahren. Wie Variety und Deadline anmerken, kategorisiert Disney den Film nicht als klassischen Animationsfilm. In der offiziellen Ankündigung tänzelte das Studio auch um den Live-Action-Begriff herum.

Wir können offiziell bestätigen, dass die Walt Disney Studios und Regisseur Jon Favreau eine Neuinterpretation von Der König der Löwen auf die Beine stellen. Das Projekt folgt auf den technologisch bahnbrechenden Hit Das Dschungelbuch unter der Regie von Favreau, der im April Premiere feierte und weltweit 965,8 Millionen US-Dollar einspielte.

Fakt ist, dass Der König der Löwen fast vollständig mit fotorealistischen Animationen umgesetzt wurde. Das sieht zwar auf den ersten Blick aus wie ein Realfilm. Aus technischer Sicht ist die Lage aber eigentlich klar. Der König der Löwen ist ein Animationsfilm. Nur eine einzige Einstellung ist echt, wie IndieWire anmerkt.

Dennoch scheint der Film in der Branche eine besondere, wenn nicht sogar einmalige Position einzunehmen, was die jüngsten Rekordmeldungen beweisen. Zum Kinostart des zweiten Teils, Mufasa: Der König der Löwen, dürfte die Diskussion erneut entfachen. Am 19. Dezember 2024 kommt der Film in die deutschen Kinos.