Großes Keanu Reeves-Quiz: Wie gut kennst du den Matrix- & John Wick-Star?

Keanu Reeves ist schon wieder auf einem Höhepunkt seiner Karriere. Wir testen in einem Quiz, was ihr alles über den Matrix- & John Wick-Star wisst.

Keanu Reeves hat schon viele Karriere-Höhepunkte hinter sich. Aktuell befindet er sich wieder auf einem, denn seine Action-Reihe John Wick geht in die 4. Runde, ebenso wie sein Klassiker Matrix. Der 55-Jährige ist bestens im Geschäft und dies, ohne sich groß verbiegen zu müssen.

Von Bill & Ted bis John Wick: Höhepunkte der Keanu Reeves-Karriere

Bevor ihr die 15 Fragen im Quiz zu Keanu Reeves beantworten könnt, schauen wir nochmal kurz auf seine Karriere-Höhepunkte.

Den Anfang macht der 1990er die kultige Science-Fiction-Komödie Bill & Ted's verrückte Reise durch die Zeit. Die Fortsetzung wurde ebenfalls ein Erfolg. Kein Wunder also, dass uns 2020 ein weiterer Teil erwartet, fast 30 Jahre nach dem Original.

Mitte der 1990er kam dann für Keanu Reeves der Blockbuster Durchbruch mit Speed. Auf die Fortsetzung hatte der Schauspieler zwar keine Lust, aber alle Türen Hollywoods standen ihm nun ganz weit offen.



Ende der 1990er gab es Matrix und wenn Keanu Reeves damit nicht schon im Film-Olymp angekommen war, dann spätestens mit den zwei Sequels. Nach 20 Jahren wird es nun bald Matrix 4 geben.



Es hätte still werden können um Keanu Reeves, aber der Mitte 2010er begeisterten sich alle für John Wick, den wortkargen Actionhelden. Auch hier erwartet uns in der kommenden Zeit mit Teil 4 eine Fortsetzung.



Zur Karriere von Keanu Reeves gehört aber viel, viel mehr. Reeves hat als Teil einer Band musiziert, bereits Regie geführt und als Sprecher in einem Disney-Film zu hören. Testet, wie viel ihr über den Schauspieler wisst!



Beantwortet das große Keanu Reeves-Quiz!

Weitere kommende Filme mit Matrix-Star Keanu Reeves

Neben den drei bereits genannten Fortsetzung von Bill und Ted, Matrix sowie John Wick hat Keanu Reeves noch mehr in seinem Produktionskalender. In Rally Car von Olivier Megaton ist er Teil einer Rallye in China. Wir werden ihn in SpongeBob Schwammkopf: Eine schwammtastische Rettung hören sowie in Zwischen zwei Farnen: Der Film sehen. Ein vollgestopftes Programm, welches keine Müdigkeit zulässt.



Wann die besagten Filme ins Kino kommen, ist bis dato unbekannt. Leider werden sich alle Termine nach hinten verschieben.

Wisst ihr alles über Keanu Reeves? Wie sind eure Ergebnisse beim Quiz?