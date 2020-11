Großes Sterben im Dexter-Finale: Stellt euch auf überraschende Tode ein

Serienkiller Dexter wird 2021 für eine neue finale 9. Staffel zurückkehren. Was für Michael C. Halls Rückkehr acht Jahre nach dem eigentlichen Serienende geplant ist, klingt vielversprechend.

Dexter lief zwischen 2006 und 2013 und bekam zuletzt in einer überraschenden Verlängerung 10 weitere Episoden spendiert, die im besten Fall schon im Herbst 2021 fertig sein sollen.

Der Drehbeginn von Dexters 9. Staffel ist für Januar 2021 angesetzt. Viele versprechen sich von Michael C. Halls Serienkiller-Rückkehr ein Geradebiegen des kontroversen Finales, auch wenn natürlich ein zweiter Anlauf die Fehler der Vergangenheit nicht wieder gutmachen kann. Mittlerweile wissen wir schon etwas mehr.

Dexter soll ein notwenig blutiges Ende erhalten

Achtung, Spoiler zum ersten Dexter-Finale: Im ursprünglichen Finale tötete Dexter seine Schwester Debra in einem Gnadenakt und sein Boot kenterte in einem Sturm, worauf hin er für tot erklärt wurde. Nur ganz am Schluss sahen wir, dass der Serienkiller doch überlebt hatte und nun ein einsames Leben als Holzfäller in Oregon führte. Viele Dexter-Fans stellte das nicht zufrieden.

© Showtime Dexter als Holzfäller im 1. Finale

Showrunner Clyde Phillips, der bereits für Staffel 1 bis 4 verantwortlich war und nun für Staffel 9 zurückkehrt, machte gegenüber TV Insider nun ein paar spannende Andeutungen, wie es weiter- bzw. zu Ende gehen wird:



Wir steuern auf ein Ende zu, dass, wie Tschechow sagt, überraschend, aber unausweichlich ist. [...] In Dexter drin lebt immer noch das, was wir den 'dunklen Begleiter' nennen. Er ist jetzt bodenständiger als je zuvor, aber diese düstere innere Stimme kann er nicht verleugnen. Schließlich ist es Dexter. Menschen werden sterben.

Ob das Kopfnicken in Richtung des russischen Schriftstellers und Dramatikers Anton Pawlowitsch Tschechow, der zum Beispiel Stücke wie Die Möwe schrieb, ein versteckter Fingerzeig ist, fällt schwer einzuschätzen, immerhin hat der über 600 Werke verfasst.

Dexter-Rückblick gefällig? Schaut den Jubiläums-Trailer

Dexter - 10th Anniversary Trailer (English) HD

Dass Dexter trotz seiner Wandlung in 8 Staffeln hin zu mehr Menschlichkeit aber die Finger nicht vom Töten lassen kann, klingt wie eine "vielversprechende" Rückbesinnung auf alte Serien-Stärken innerer Zerrissenheit.



Was ist zur Handlung bereits zum zweiten Dexter-Finale 2021 bekannt?

Es muss uns klar sein, dass das Finale nicht rückgängig gemacht werden wird. Aber was wir zu den neuen Dexter-Episoden wissen, verspricht eine gute Mischung aus Neustart und Anknüpfen an alte Erfolgsrezepte:

Dexter Staffel 9 wird an einem Ort spielen, "wo wir ihn noch nie gesehen haben" - also weder in Miami, noch im Holzfäller-Wald von Oregon.

- also weder in Miami, noch im Holzfäller-Wald von Oregon. Die Rückkehr bekannter Figuren wurde versprochen. Ob das alte lebendige Kollegen, tote Halluzinationen oder Sohn Harrison als Teenager sein werden, ist aber nicht bekannt. Ein Co-Star hat ihre Dexter-Rückkehr schon abgesagt.

wurde versprochen. Ob das alte lebendige Kollegen, tote Halluzinationen oder Sohn Harrison als Teenager sein werden, ist aber nicht bekannt. Ein Co-Star hat ihre Dexter-Rückkehr schon abgesagt. Dexter soll es erneut mit einem großen Bösewicht nach Vorbild von Staffel-Rivalen wie dem Trinity Killer zu tun bekommen.

Dass Dexters Serien-Verlängerung nur als Mini-Serie bestellt wurde, lässt weitere Spekulationen zu: Endet Dexter diesmal wieder nur als Serie, sondern auch als Person? Denn ja, die große Frage ist natürlich: Wird Dexter selbst sterben?



Dexter: Ein besseres alternatives Ende ist längst bekannt

Dass Clyde Phillips die besten Dexter-Staffeln inszenierte und nun als Serienlenker zurückkehrt, ist nicht zuletzt deshalb interessant, weil er 2013 nach dem umstrittenen Finale, mit dem er nichts zu tun hatte, bereits seine eigene Version eines idealen Serienendes öffentlich gemacht hatte.

© Showtime Stirbt Dexter im neuen Finale?

Wie E! Online damals berichtete, hatte Clyde Phillips ein 2013 ziemlich genaues Ende für Dexter im Kopf, das nach seinem Ausstieg nach Staffel 4 so natürlich nie umgesetzt wurde:

In der allerletzten Szene der Serie wacht Dexter auf. Und jeder denkt: 'Oh, es war ein Traum.' Und dann zieht sich die Kamera immer weiter zurück und wir erkennen 'Nein, das ist kein Traum.' Dexter öffnet seine Augen und er ist auf dem Hinrichtungstisch im Gefängnis in Florida. Sie beginnen gerade, ihm die [tödlichen] Drogen zu verabreichen und er sieht durch das Fenster in die Zuschauer-Gallerie.

Dexter Blu-ray Kompett-Box Jetzt kaufen Rechtzeitiger Rewatch

Dass Dexter in einem Akt poetischer Gerechtigkeit wie so viele seiner ebenfalls mit einem Drogencocktail betäubten Opfer am Ende selbst auf einem Tisch landet, um exekutiert zu werden, ist aber noch nicht alles, denn Clyde Phillips führte weiter aus:

In der Gallerie sind alle Menschen, die Dexter getötet hat - inklusive des Trinity-Mörders und des Ice Truck Killers (sein Bruder Rudy), LaGuerta, für deren Ermordung er verantwortlich ist, Doakes, dessen Tod er bestreitbar verschuldet hat, Rita, die wegen ihm gestorben ist, und Lila. All die großen Tode und auch all die Todesopfer aus den wöchentlichen Episoden-Morden. Sie sind alle da.

© Showtime Wird Dexter in Staffel 9 zur blutigen Rechenschaft gezogen?

Sara Colleton and Scott Buck entschieden sich als Serien-Produzenten der 9. Staffel damals dagegen, Dexter zu töten. In einem TV Line Interview verteidigten sie ihre Entscheidung damit, dass ein schneller Tod für Dexter nicht Strafe genug gewesen wäre. Stattdessen wird er mit Debras Tod bestraft und verbannt sich selbst ins (Holzfäller)-Exil in einen stillen Wald, wo sogar seine Erzählerstimme erstirbt. "Mit einem Selbstmord hätte er sich der Verantwortung entzogen."

Dexter hinzurichten, wie Clyde Phillips es sich vor sieben Jahren erträumt hat, klingt als Karma-Lösung für die Serie nach einem runderen Ende. Doch würde Dexters Showrunner seine neue 9. Staffel als "überraschend" bezeichnen, wenn er seine Idee von damals genauso umsetzen würde, wie er sie einst verkündete? Das bleibt fraglich.

Wer bis zum Start von Staffel 9 die anderen 8 Staffel Dexter noch einmal (oder erstmals) schauen will, kann sie derzeit bei Sky Ticket streamen.



Was erwartet ihr vom neuen Dexter-Serienfinale 2021?