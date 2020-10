Riesige Überraschung für Dexter-Fans: Fortsetzung der Serie kommt 2021

Sieben Jahre nach dem Ende von Dexter hat der Sender Showtime eine weitere Staffel der kultigen Serienkiller-Serie angekündigt. 10 neue Folgen mit Michael C. Hall in seiner Paraderolle kommen 2021.

Von 2006 bis 2013 trieb der zwiegespaltene Serienkiller Dexter in der gleichnamigen Serie sein Unwesen. Die Produktion des US-Senders Showtime konnte eine große Fangemeinde für sich gewinnen, die Michael C. Hall in der Hauptrolle gespannt dabei verfolgte, wie er gegen seine zutiefst dunkle und mörderische Seite für ein halbwegs normales Leben kämpfte.

2013 ging die Serie schließlich nach 8 Staffeln zu Ende und polarisierte mit einem Finale, das noch lange für Diskussionen sorgte. Jetzt gibt es jedoch überraschende Neuigkeiten: Showtime bringt Dexter für eine neue Staffel zurück! Erste Infos zu den kommenden Folgen gibt es auch schon.

Michael C. Hall kehrt 2021 als Dexter zurück

Wie /Film berichtet, hat der Sender ein Revival angekündigt, das 10 Episoden umfassen wird und Michael C. Hall in der Hauptrolle zurückbringt. Die Mini-Serie wird außerdem wieder von dem ursprünglichen Dexter-Showrunner Clyde Phillips realisiert. Mit einem Tweet hat Showtime die neuen Folgen der Serie angekündigt:

Über die Entscheidung, Dexter zurückzubringen, sagt einer der Showtime-Chefs:

Dexter ist so eine besondere Serie, sowohl für seine Millionen Fans als auch für Showtime, da diese bahnbrechende Serie dazu beigetragen hat, unser Netzwerk vor vielen Jahren auf die Karte zu setzen.

Wir würden diesen einzigartigen Charakter nur wieder besuchen, wenn wir eine kreative Art finden könnten, die der brillanten Originalserie wirklich würdig wäre. Nun, ich freue mich, berichten zu können, dass Clyde Phillips und Michael C. Hall es gefunden haben, und wir können es kaum erwarten, sie zu drehen und der Welt zu zeigen!

Das Dexter-Serienende hat damals stark polarisiert

In der 8. Staffel endete die Serie rund um den Forensiker und Serienkiller Dexter mit einem kontroversen Finale. Darin begeht die Hauptfigur einen letzten notwendigen Mord, indem Dexter seine im Koma liegende Schwester Debra im Krankenhaus tötet.

Nach ihrer Bestattung auf hoher See fährt er mit seinem Boot mitten in einen tosenden Sturm, ohne seinen ursprünglichen Fluchtplan mit seiner großen Liebe Hannah und seinem Sohn Harrison in die Tat umzusetzen.

In den letzten Szenen ist Dexter als bärtiger Holzfäller zu sehen, der ein abgeschiedenes Leben in Anonymität irgendwo in den Wäldern führt. Hat er seinen Tod erfolgreich vorgetäuscht oder sind die letzten Momente nur eine Fantasie?

© Showtime Michael C. Hall im Dexter-Finale

Wie die Serie an dieses umstrittene Ende anknüpft, erfahren Fans 2021. Im Herbst des nächsten Jahres soll die neue Staffel von Dexter dann erscheinen.

