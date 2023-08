"Gruseliger als die Hölle": Natalie Portman verliert in Foto mit Jennifer Lawrence ihre Beine und das Internet bekommt Albträume

Ein Bild von Natalie Portman, Scarlett Johansson, Jennifer Lawrence und Gal Gadot macht im Internet die Runde. Fehlende Gliedmaßen erinnern Fans an einen Horrorfilm.

K.I. wird uns nicht gefährlich werden, behaupten viele. Von wegen. Im Zweifelsfall hackt sie selbst Hollywood-Ikonen die Gliedmaßen ab. So geschehen auf einem Computer-generierten Bild, das gerade das Internet schockt. Darauf sind Natalie Portman, Scarlett Johansson, Jennifer Lawrence und Gal Gadot zu sehen. Viele Fans fühlen sich an einen Horrorfilm erinnert.

Horror-Bild mit Natalie Portman und Jennifer Lawrence erinnert Fans an verstörenden Film

Die Hollywood-Ikonen sitzen auf dem Bild nebeneinander in Sommerkleidern auf einer Wiese. Erst bei längerer Betrachtung bröckelt die Idylle: Portman fehlen beide Beine und ein Arm. Körper und Kopf scheinen merklich kleiner zu sein als die ihrer Kolleginnen. Die Fans graust es.

"Das ist gruseliger als die Hölle", heißt es auf Twitter etwa, oder "Portman hat all ihre Gliedmaßen verloren". "Natalie Portmans Kopf sitzt falsch herum und ihr Arm steckt in Jennifer Lawrences Magen", schreibt ein dritter Fan.

K.I.-Grafiken haben vielen Beobachter:innen zufolge Probleme mit menschlichen Details. Das Bild verstört Twiter-Nutzer:innen aber nicht nur wegen den verschwundenen Gliedern. Viele Fans fühlen sich durch die weißen Sommerkleider und die grüne Wiese unweigerlich an den Horror-Film Midsommar erinnert, was in Kombination mit den vom Grafikdesign verstümmelten Körpern erst recht für Verstörung sorgt.

